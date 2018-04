CONTACT/ Su Iris il film con Jodie Foster e Matthew McConaughey (oggi, 21 aprile 2018)

Contact, il film in onda su Iris oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Jodie Foster, Matthew McConaughey, David Morse e Jena Malone, alla regia Robert Zemeckis. Il dettaglio.

21 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

JODIE FOSTER NEL CAST

Il film Contact va in onda su Iris oggi, sabato 21 aprile 2018, alle ore 23.35. Una pellicola fantascientifica che è stata prodotta nel 1997 e vede protagonisti attori del calibro di Jodie Foster, Matthew McConaughey, David Morse, Jena Malone, Geoffrey Blake e William Fichtner. Alla regia troviamo Robert Zemeckis, volto noto del cinema statunitense già famoso per aver contribuito al successo di Le verità nascoste, Forest Gump e La morte ti fa bella. Contact è considerato un capolavoro del cinema di fantascienza, con una trama che riprende in maniera fedele la storia narrata in un'omonima opera romanzata da Carl Sagan. Il film tratta un argomento che ha appassionato molto spesso il mondo del cinema, ovvero il primo contatto tra civiltà umana e razza aliena. Ad interpretare il personaggio femminile principale di Ellie Arroway è l'attrice americana Jodie Foster, famosa al grande pubblico per le sue interpretazioni in Taxi driver, Motherhood - Il bello di essere mamma e Panic Room. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CONTACT, LA TRAMA DEL FILM

La piccola Ellie, grande appassionata di frequenze radio fin dall'età di nove anni, perde prematuramente suo padre a causa di un attacco di cuore. L'uomo avrebbe potuto salvarsi se solo Ellie avesse fatto in tempo a portargli le pillole che avrebbero potuto sventare il pericolo. La morte di suo padre sconvolge Ellie che smarrisce la sua fede in Dio. Passano gli anni ed Ellie cresce, diventando una stimata studiosa di onde radio, nota a livello internazionale. La sua passione cresce a pari passo con l'interesse verso la ricercadi entità aliene nell'universo. Ellie inizia così a passare al setaccio il cosmo pur di trovare le risposte ai suoi quesiti. Grazie all'aiuto di un importante uomo d'affari, il signor Hadden, la giovane riesce a portare avanti il suo progetto e finalmente trova ciò che stava cercando. Riesce, infatti, a captare un segnale dal cosmo che in realtà nasconde il progetto per la costruzione di una sofisticata capsula. Un folto team di scienziati ed ingegneri cerca di mettere in pratica il progetto, costruendo una vera e propria navicella. Dove li condurrà la capsula? E che intenzioni hanno gli extraterrestri di cui Ellie ha captato il segnale?

