Chiara Ferragni e Fedez: "Leone è ufficialmente americano"/ La foto del passaporto fa il giro del mondo

Chiara Ferragni e Fedez mostrano ufficialmente il passaporto americano del piccolo Leone che è ora un cittadino a tutti gli effetti degli Stati Uniti: la foto fa il giro del mondo.

21 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez presentano al mondo il piccolo Leone come un cittadino americano a tutti gli effetti. Ad un mese dalla sua nascita, Leone Lucia Ferragni ha già il passaporto americano. L’obiettivo per il quale la fashion blogger e il rapper avevano deciso di far nascere il primogenito negli Stati Uniti era proprio per permettergli di avere il doppio passaporto grazie allo Ius Soli che consente a chiunque nasca negli Stati Uniti di diventare un cittadino americano. Trascorso un mese dal 19 marzo, giorno in cui Leone è venuto al mondo cambiando per sempre la vita di mamma Chiara e papà Fedez che hanno occhi solo per lui, le pratiche burocratiche sono state concluse e, da oggi, Leone è a tutti gli effetti un cittadino degli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stata la Ferragni che, su Instagram Stories, ha pubblicato la foto del passaporto americano di Leo scrivendo: “qualcuno è ufficialmente americano”. L’immagine postata dalla fashion blogger ha immediatamente fatto il giro del mondo esattamente come le foto che Chiara e Fedez pubblicano sui social. Cliccate qui per vedere il post.

CHIARA FERRANI E FEDEZ: IL RITORNO IN ITALIA CON LEONE AMERICANO

Dopo aver ottenuto il passaporto americano per Leone, Chiara Ferragni e Fedez torneranno presto in Italia. Il rientro è previsto per la metà di maggio dal momento che il prossimo 1° giugno Fedez terrà il concerto con J-Ax a San Siro. La coppia potrebbe approfittare del ritorno in Italia per cominciare ad organizzare le nozze che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbero essere celebrate in Sicilia, terra d’origine della mamma di Chiara. La data, tuttavia, ancora non c’è. Secondo Vanity Fair, infatti, sarebbe stata smentita quella del 31 agosto. Chiara Ferragni e Fedez, tuttavia, non hanno alcuna fretta di pronunciare il fatidico sì. La coppia, infatti, con l’arrivo di Leone, ha raggiunto il tetto massimo della felicità. “Esattamente un mese fa le nostre vite sono cambiate per sempre, in meglio. Abbiamo conosciuto l’amore al suo massimo livello, nostro figlio Leone. Buon primo mese, raviolino!” – ha scritto la neo mamma in occasione del primo mese di Leo mentre papà Fedez ha aggiunto – “Un mese. Noi e nient’altro”.

