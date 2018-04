DANIEL CRAIG E RACHEL WEISZ / La coppia è in attesa del primo figlio insieme

Gli attori Daniel Craig e Rachel Weisz saranno presto genitori: la coppia, che si è unita in matrimonio nel 2011, aspetta il primo figlio insieme. L'entusiasmo dei fan.

21 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Daniel Craig e Rachel Weisz

Rachel Weisz è in attesa di un bambino dal marito Daniel Craig, sposato nel 2011. A darne notizia è la stessa attrice 48enne in un'intervista rilasciata al 'New York Times'. In essa si dice entusiasta per il lieto evento che porterà tanta gioia in famiglia: "Io e Daniel siamo così felici. Avremo un piccolo umano. Non vediamo l'ora di conscerlo o conoscerla". L'interprete di 007 e la moglie in realtà non è la prima volta che diventano genitori anche se il bebé in arrivo è il primo come coppia. Lei, infatti, è già mamma di Henry, 11 anni, avuto dal regista Darren Aronofsky mentre Daniel Craig è già padre della 25enne Ella, nata dal suo precedente matrimonio con Fiona Loudon. La notizia del lieto arrivo ha subito rallegrato i fan di una delle coppie più amate di Hollywood: tanti i messaggi di stima e congratulazioni nati nelle varie fanpages dedicate ai due coniugi o ad uno dei due attori.

Daniel Craig e Rachel Weisz si sono conosciuti nel 2010 sul set del film 'Dream House' e solo sei mesi dopo erano marito e moglie, dopo una cerimonia intima celebrata a New York, città che la coppia ha scelto come proprio nido d'amore. Da allora, di loro non si è saputo molto, poiché entrambi hanno sempre tenuto molto alla propria privacy. A confermare il desiderio di mantenere il più possibile privata questa storia d'amore ci aveva pensato l'attrice Premio Oscar in The Constant Gardener – La cospirazione. In un'intervista di qualche tempo fa, infatti, aveva confessato: "Non credo sia particolarmente eccezionale, a parte il fatto che siamo entrambi personaggi pubblici. Certo è che prima di Daniel mai avrei pensato di sposarmi. Il matrimonio non è mai stato una mia ambizione, anzi, l’esatto opposto. Prima non riuscivo a sentire un’affinità con le commedie romantiche perché il matrimonio sembrava l’unico fine ultimo di tutto. Poi è successo all’improvviso, felicemente, quando ormai ero già matura".

