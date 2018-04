DIEGO ARMANDO MARADONA/ Ospite di Maria De Filippi: parlerà di Juventus-Napoli? (Amici 2018)

Diego Armando Maradona: il Pibe de Oro ospite di Maria De Filippi ad amici. Dopo Francesco Totti un altro grande numero 10 sbarca su Canale 5, e la data non sembra casuale...

Maradona con Maria De Filippi ad Amici

Ospite inatteso e speciale questa sera ad Amici di Maria De Filippi, con la conduttrice che nella sfida degli ascolti del sabato sera con Mily Carlucci ha deciso di schierare evidentemente l'artiglieria pesante. Il "top player" prescelto dalla Queen è un certo Diego Armando Maradona, l'indimenticato numero 10 del Napoli che per il secondo anno consecutivo farà il suo ritorno nella trasmissione Mediaset. Una strategia evidentemente consolidata, quella De Filippi, che per il secondo sabato consecutivo ha deciso di invitare come ospite speciale un grande numero 10 del mondo del calcio. Una settimana fa era toccato a Francesco Totti, reduce dalla gioia della rimonta della sua Roma contro il Barcellona; oggi invece tocca a Maradona, e sarà un caso che Diego sia stato chiamato dalla De Filippi alla vigilia del match della storia tra Juventus e Napoli?

MARADONA, OSPITE UN ANNO FA

Come detto non rappresenta una novità assoluta la presenza di Diego Armando Maradona ad Amici. Già l'anno scorso la De Filippi era riuscita a convincere il Pibe de Oro a presenziare negli studi di Canale 5. E in quell'occasione l'idolo di Napoli aveva partecipato convintamente alla gara in qualità di giudice, rendendosi anche protagonista di un simpatico siparietto insieme a Stefano De Martino, il ballerino napoletano che ha avuto l'onore di provare a parare dei calci di rigore dal suo beniamino. A conferma che la presenza di Maradona in studio è sempre motivo d'interesse per gli appassionati di calci - e soprattutto per i tifosi del Napoli - le dichiarazioni pronunciate lo scorso anno da Diego:"Potrei diventare l'allenatore del Napoli se la gente di Napoli lo volesse". "Ci tengo a fare le cose per bene perché vorrei una squadra vincente e che possa giocarsela ad armi pari con Juventus, Inter, Milan e Roma. Prima di tutto però, devo risolvere i miei problemi in Italia (quelli col fisco, ndr)".

MARADONA, CONTINUA IL LEGAME CON DE FILIPPI-COSTANZO

La presenza di Diego Armando Maradona nella puntata di oggi, sabato 21 aprile 2018, ad Amici è la conferma del legame sempre più forte che si è stretto tra il Pibe de Oro e l'accoppiata Maria De Filippi-Maurizio Costanzo. Oltre all'ospitata al talent show dello scorso anno, Diego nei mesi scorsi è stato anche il protagonista de L'Intervista di Maurizio Costanzo, il programma andato in onda per diverse puntate nella seconda serata del giovedì di Canale 5. Siamo dunque dinanzi ad un rapporto che va ben oltre quello tra semplici conduttori che invitano una stella nel loro programma. Diego Armando Maradona se deve tornare in Italia lo fa più volentieri in uno show condotto da Maria De Filippi o Maurizio Costanzo. Se non è stima questa...

