ERMAL META/ Scontro con Rudy Zerby: "Non permettete ai giovani di crescere" (Amici 17)

Ermal Meta, Amici 17: entra in polemica con Rudy Zerbi. Il botta e risposta (piccato) dopo l'uscita del ballerino Daniele andato via senza potersi esibire. La polemica è solo all'inizio!

21 aprile 2018 Francesco Agostini

Ermal Meta

Ultimamente il cantante e vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo (assieme a Fabrizio Moro), Ermal Meta, ha discusso in maniera garbata con Rudy Zerbi. I due, lo ricordiamo, non fanno parte della stessa ' barricata': Ermal Meta è nella commissione esterna di Amici, mentre Rudy Zerbi in quella interna. Il cantante ha voluto esprimere tutto il suo disappunto per l'eliminaione di un suo pupillo, Daniele, sfogandosi su Twitter: "Veder andar via Daniele dallo show senza nemmeno essersi potuto esibire è un qualcosa che mi è dispiaciuto parecchio. E' come se avessero staccato un ramoscello senza permettergli di diventare un albero. E' un vero peccato assistere a cose del genere." Lo sfogo, anche se assolutamente garbato e nei limiti dell'educazione, non è certo piaciuto a Rudy Zerbi che ha risposto per le rime, come sua consuetudine.

SCINTILLE TRA RUDY ZERBI E ERMAL META

La polemica tra Ermal Meta e Rudy Zerby è andata in scena a distanza, in un duello informatico a suon di tweet, come è oramai consuetudine in questi ultimi tempi. Al sasso lanciato dal cantante italiano, Rudy Zerbi ha risposto con un altro sasso, puntualizzando su una questione che in realtà sembrava essere già stata chiarita tempo addietro. Ecco la risposta del membro della commissione interna: "A tutti dispiace che un ragazzo come Daniele sia stato eliminato, non fa piacere a nessuno. Però devo ribadire un concetto che credevo fosse chiaro oramai: noi della commissione interna vediamo i ragazzi giorno per giorno ed è molto diverso in questa ottica. Le valutazioni che facciamo si basano quindi sull'intero percorso del giovane e non sulla singola esibizione." Una risposta secca, piccata, a cui Ermal Meta ha replicato di nuovo in modo sommesso, smorzando la polemica: "Sono d'accordo con voi e non mi sognerei mai di mettere in discussione la vostra professionalità. Il mio era solo un parere strettamente personale, tutto qua."

VITA SENTIMENTALE: LA RELAZIONE CON SILVA NOTARGIACOMO

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo i riflettori si sono accesi definitivamente sulla vita (anche privata) di Ermal Meta. Non che prima non lo fossero, anzi, ma è chiaro che adesso le cose sono decisamente cambiate per lui. La visibilità che gli ha dato Sanremo è stata ampia e ora il problematico cantante deve fare anche i conti con chi vuole scavare nella sua vita fuori dal palco. In realtà, non è che ci sia tantissimo. Nessuna rivelazione shock in vista, dunque, ma soltanto una tranquilla e lineare vita sentimentale, un po' come potrebbe essere quella di qualunque altro. In un primo momento si era vociferato che Ermal Meta fosse fidanzato da qualche mese con una speaker radiofonica ma poi, con l'andare del tempo, la questione si è chiarita definitivamente. Quel che è venuto a galla è stata una realtà completamente diversa: Ermal Meta è fidanzato con questa speaker radiofonica (al secolo Silvia Notargiacomo) dalla bellezza di 8 anni. Come dicevamo, quindi, nulla di eclatante o particolarmente piccante: solo una normale e tranquilla vita di coppia.

