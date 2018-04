FRANCESCO GABBANI/ Il nuovo album già nel 2019? Il Cantante: "Sarà distante da Magellano" (Amici 2018)

Francesco Gabbani, che questa sera sarà protagonista della seconda fase del serale di Amici 2018, è già al lavoro per dare vita al suo nuovo album. Info, news e anticipazioni

21 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Francesco Gabbani

L'energia di Francesco Gabbani questa sera travolgerà lo studio del serale di Amici 2018, dove il noto cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2017, avrà la possibilità di duettare con uno fra i campioni ancora in gara: l'ingresso di Gabbani, infatti, è previsto nel corso della seconda fase della serata, quando le due formazioni, esibendosi l'una contro l'altra, saranno giudicate dal parere del pubblico. Gabbani, però, potrà duettare soltanto con un componente fra quelli che compongono i team, e a compiere questa scelta sarà proprio lui nel corso della diretta di questa sera. In questo step, a stabilire le prove saranno come sempre i professori che compongono la commissione interna, mentre a giudicare le performance dei ragazzi sarà il parere dei telespettatori a casa, che attraverso il televoto stabiliranno chi potrà accedere alle fasi successive e chi, al contrario, finirà a rischio eliminazione. A questo link il filmato che annuncia alle due squadre di Amici la presenza al serale di Francesco Gabbani.

GABBANI: "DEVO TANTO A SANREMO"

Francesco Gabbani si prepara a raggiungere il salotto di Amici 2018 in vista dei suoi prossimi progetti, che dopo il successo di Magellano lo vedranno alle prese con un nuovo album: "Non so ancora di che disco sarà, ma essendo io naturalmente pop, non sarà una cosa distante dal modo di comunicare di Magellano. La squadra di autori è la stessa - ha ammesso inoltre il cantante - ci sono mio fratello Filippo, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli". Intervistato da Roberto Pavanelli per La Stampa, Francesco Gabbani ha svelato anche quelle che potrebbero essere le tempistiche, annunciando che la sua nuova fatica discografica potrebbe vedere la luce già nelle prime settimane del prossimo anno: "Per fortuna la mia casa discografica non mi pressa. Però capisco che non posso rimanere un anno e mezzo o due senza fare un nuovo disco, quindi ipotizziamo di uscire a inizio 2019". E sulla possibilità di un suo ritorno a Sanremo non ha dubbi: "Sì, quanto meno per le emozioni e soddisfazioni che mi ha regalato, gli devo tanto. Ma mi piacerebbe tornarci con qualcosa che abbia un senso per me. Non lo farei per sfruttarlo solo come una vetrina"

