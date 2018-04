FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA/ Video, giudici preoccupati per la sua salute (Ballando con le Stelle)

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, le news: a Ballando con le Stelle 2018 la coppia resta in gara nonostante l'infortunio al braccio di Francisco. Ma la strada si fa dura...

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2018

Irriducibili fino alla fine, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina hanno superato anche l'ostacolo della puntata di sabato scorso di "Ballando con le Stelle", guadagnandosi una nota di merito in più. Francisco sembrava infatti ormai sull'orlo del ritiro, dopo l'incidente che gli era costato una lussazione, un braccio fasciato e tanti dubbi sulla possibilità di poter ballare ancora in trasmissione, visti i tempi stretti dello show. Con tanto di fasciatura, Francisco si è regolamente presentato al fianco di Anastasia, stringendo i denti e sfoderando con coraggio una performance che ha convinto i giudici. L'avventura della coppia nel talent tra ballerini provetti condotto da Milly Carlucci può andare avanti, anche se ovviamente ora per Francisco c'è l'handicap di dover fare i conti col dolore ed il recupero. VIDEO: FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA A BALLANDO CON LE STELLE 2018

GIUDICI PREOCCUPATI PER IL FUTURO DI FRANCESCO PORCELLA

Il tango ballato da Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina ha emozionato, soprattutto per le difficili condizioni con le quali Porcella si è presentato sul palco. Ma i giudizi sono stati come detto incoraggianti, anche se l'handicap di ballare con la benda è stato ovviamente notato. Alessandro Canino si è preoccupato più delle performance future: ” Ti vedevo sul podio mi dispiace molto, la benda ti blocca”, così come Selvaggia Lucarelli che non vede i due tra i favoriti: “Mi hai deluso, ti volevo sostenere fino alla fine ma ora è chiaro che con la benda è un problema”. Sandro Mayer ha invece voluto incoraggiare Francisco: “E' stato incosciente però ha avuto incidente perchè ha evitato un bambino sulla neve, questo è ammirevole”.

4 SETTIMANE PER IL RECUPERO

Francisco Porcella si è infatti infortunato a causa di un incidente per evitare un bambino in discesa con lo snowboard. Il problema, dopo aver passato indenni l'esame del tango, per la coppia si concentrerà per le prossime puntate. I medici sono stati infatti perentori, a Francisco serviranno quattro settimane per guarire completamente, troppe per sperare di poter partecipare al prosieguo della gara a "Ballando con le Stelle" al 100% della forma. E allora il duo Porcella-Kuzmina, come nell'ultima puntata, proverà a fare di necessità virtù, e cercare di far leva sul grande affiatamento dimostrato dalla coppia per stupire tutti, e riuscire a salire sul podio... anche con un braccio in meno.



