Francesca Cipriani/ “A 19 anni il mio datore di lavoro ha tentato di violentarmi“: shock a Verissimo

Francesca Cipriani, confessione shock a Verissimo con Silvia Toffanin: “A 19 anni il mio primo datore di lavoro ha tentato di violentarmi“

21 aprile 2018 Anna Montesano

Francesca Cipriani

Confessioni importanti quelle di Francesca Cipriani nello studio di Verissimo. La showgirl, quarta classifica dell'Isola dei Famosi 2018, si confessa a cuore aperto di fronte a Silvia Toffanin, svelando retroscena davvero drammatici del suo passato. Non solo bullismo, ma anche molestie sul posto di lavoro. “A 19 anni il mio primo datore di lavoro ha tentato di violentarmi, chiudendomi con lui a chiave in negozio verso le otto di sera. - ha dichiarato, ancora provata, Francesca Cipriani; per poi aggiungere - Mi sono sentita male e sono svenuta, poi mia mamma quando sono tornata a casa mi ha vista e mi ha portata all’ospedale. L’ho denunciato ed è stato fatto un processo!”. Una confessione shock quella della prorompente showgirl che, nonostante tutto, non perde mai il sorriso.

FRANCESCA CIPRIANI VITTIMA ANCHE DI BULLISMO

Non manca un accenno a un altro a un'altra parentesi molto difficile della sua vita: il bullismo. Francesca Cipriani, a Verissimo, infatti racconta: “A 12 anni sono stata vittima di atti di bullismo e per questo ho sofferto tanto. - e ancora - E’ stato un periodo buio, non uscivo più di casa. Era l’età dell’adolescenza e io ero un po’ tonda e molto buona. Ero diventata il capro espiatorio del gruppo“. La cattiveria dei compagni di scuola non aveva però limiti, Francesca infatti svela che ogni giorno era per lei un vero inferno: “Mi buttavano nel cestino gli occhiali da vista e mi tagliavano i capelli”. Confessioni che le hanno assicurato la solidarietà del web, ricredutosi sul suo conto dopo averla conosciuta meglio grazie all'Isola.

© Riproduzione Riservata.