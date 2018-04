GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Nuove polemiche in arrivo? (Ballando con le stelle)

Video, Gessica Notaro e Stefano Oradei continuano ad essere protagonisti a Ballando con le stelle, tra danze sfrenate e polemiche con gli avvocati.

21 aprile 2018 Francesco Agostini

Gessica Notaro e Stefano Oradei

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle Gessica Notaro aveva ravvivato la polemica infinita con gli avvocati di Tavares. Nulla di nuovo sotto il sole, intendiamoci, ma la ragazza ci ha tenuto a voler ribadire il concetto che a lei, la lingua non la tappa nessuno, 'non con questa faccia' (testuali parole di Gessica Notaro). E come darle torto. Ma se il clima prevalente nella scorsa puntata è stato quello di tensione, così non è stato nelle giornate successive, dove, anzi, la tranquillità e la serenità l'hanno fatta da padrone. In particolar modo la notizia che ha 'scosso' l'ambiente è stata quella dell'imminente arrivo di Johnny Depp come superospite di Ballando con le stelle (e superpagato, ne siamo certi). Gessica Notaro ha voluto fare della sana ironia al riguardo sui social, prendendo un po' in giro il bello e dannato di Hollywood protagonista della fortunata serie de 'I Pirati dei Caraibi'. La ragazza, infatti, ha prestato la bandana a Giaro Giarratana, che si è cimentato in una imitazione del celebre divo che certamente ha fatto sorridere compiaciuti i tanti followers in attesa di news. Qui trovate il video.

PARLA MASSIMO NOTARO

Sull'intera vicenda (tragica) di Gessica Notaro è stato detto molto, anzi, moltissimo. Sono stati profusi fiumi d'inchiostro (oramai quasi totalmente virtuale) per difendere questa povera ragazza che ha subito una brutale e assolutamente folle aggressione con l'acido in una sera di gennaio dell'anno scorso. Ma le polemiche continuano a espandersi, grazie anche e soprattutto agli avvocati di controparte, che stanno cercando di mescolare le carte in tavola, come da loro mestiere. Ma il fratello di Gessica, Massimo, ha deciso di rispondere per le rime a questa paradossale situazione. Ecco cosa ha detto il fratello della vittima a Il Resto del Carlino: "Siamo veramente all'assurdo, alla pantomima. Stiamo cercando di confondere la vittima con il carnefice ed è veramente troppo, se posso essere franco. Sono a dir poco indignato per tutto quello che sta succedendo. Già quando ero in tribunale ho dovuto assistere a scene ridicole in cui si diceva che il clamore mediatico poteva influenzare il giudice. Che fiducia abbiamo allora nei giudici se si fanno influenzare dai media? Il clamore mediatico forse lo cercano proprio gli avvocati di Tavares. Della serie 'l'importante è che se ne parli'."

REAZIONI A CALDO

Il fratello di Gessica Notaro, Massimo, è un fiume in piena. E non potrebbe essere altrimenti visto il grande clamore mediatico che tutta la vicenda ha avuto. La cosa peggiore per lui, ovviamente, è stata quella di vedere il volto della propria sorella sfregiato irrimediabilmente e, ovvio, in maniera permanente. L'acido non perdona, si sa, e Gessica dovrà convivere con la sua nuova faccia per il resto della vita. Massimo, sempre a Il Resto del Carlino, ha ripercorso quei tragici momenti: "Quando ho saputo che cosa era successo mi trovavo all'estero. Ero esterrefatto per l'aggressione che mia sorella aveva subito. Sul momento il mio primo istinto era stato quello di vendicarmi ma poi mi sono rasserenato. A tranquillizzarmi, incredibile ma vero, era stata proprio Gessica. Lei mi rincuorava, mi infondeva coraggio ed è stato incredibile. Naturalmente mi hanno dato una mano anche tutti quegli amici che sono venuti a trovarla in ospedale in un momento così delicato come quello." La vicenda di Gessica Notaro sarà ancora lunga a definirsi, ma, almeno per il momento, Ballando con le stelle sta rappresentando una fetta di tranquillità e serenità che mancava da tempo nella sua vita; e non è da prendere poi così per scontato.

