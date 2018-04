GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ "Sempre stato gay, giocavo con le Barbie" (Ballando con le stelle 2018)

Video, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro ancora insieme a Ballando con le stelle. E nel frattempo Ciacci racconta la sua mai celata omosessualità.

21 aprile 2018 Francesco Agostini

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro

La coppia Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro è certamente una delle più discusse di Ballando con le stelle. Dopo le polemiche iniziali alzate soprattutto da Ivan Zazzaroni per quanto riguarda il fatto che siano due uomini a ballare, tutto sembra essersi calmato, sedato. Nelle ultime puntate c'è più tranquillità e si vede, sia nella giuria che tra i ballerini. Ciacci è certamente un volto che fa discutere, ma lo era già da Detto Fatto e non lo scopriamo certo ora, no. La sua storia è quella di un qualsiasi ragazzo crescito in provincia che poi ha incredibilmente ottenuto il successo. Ecco cosa ha raccontato il quarantasettenne alla rivista Oggi: "Sono cresciuto in un piccolo paesino della Toscana in cui c'erano pochissime anime, la città più vicina era Siena. All'inizio della mia carriera facevo lo shampista in un negozio di parrucchiere, poi alcuni incontri fortuiti hanno decisamente cambiato la mia vita. In alcuni negozi di abbigliamento di una nota moglie di un calciatore in Sardegna conobbi Valeria Marini e Alba Parietti. Iniziai ad occuparmi di loro, della loro immagine. Tutto partì da lì e arrivai ai grandi nomi: Zeffirelli, Gattinoni. Da Gattinoni c'era già un giovane Mariotto."

L'OMOSESSUALITA'

La polemica con Ivan Zazzaroni verteva esattamente su questo: sull'omosessualità, mai nascosta, di Giovanni Ciacci. Il volto di Detto Fatto ha fatto chiarezza su quella che è stata la sua infanzia: "Sono cresciuto in una famiglia di donne, mio padre è scappato di casa quando avevo un anno e mezzo. Francamente sono sempre stato gay, mi ci sono sempre sentito. Quando tutti giocavano con i trattori, io giocavo con le Barbie, le avevo tutte. Avendo una sorella chiaramente tutto è stato più semplice: giocavamo insieme con le bambole. Mia madre aveva regalato a lei un Cicciobello bianco e a me uno nero. Come era avanti la mia mamma!" Continua Giovanni Ciacci sulla sua identità sessuale: "Devo dire la verità, in vita mia non ho mai avuto problemi di bullismo. Per tutti ero semplicemente Giovanni e non Giovanni il gay. Da piccolo mi piaceva Renato Zero e quando mia madre mi comprò degli stivali come i suoi in paese mi guardavano un po' strano, di sottecchi. Ma nessuno mi ha mai offeso, devo dire la verità." Oltre a questo, Giovanni Ciacci ha anche raccontato di essere molto preso dai suoi amori. Vediamo insieme quali sono.

AMORI TRAVAGLIATI

Giovanni Ciacci (a guardarlo non si direbbe) è un grande amatore. E' questo quello che si evince dalle sue parole, rivelate sempre sulla rivista Oggi: "Ho avuto tantissimi amori, sia nel mondo dello spettacolo che non. Amo definirmi poliamoroso, mi piace flirtare, provare sensazioni nuove e ritengo che molto spesso il sesso sia noioso. Almeno, io la penso così. Nella mia vita privata c'è un po' di confusione, a Stefano e Pietro (sembrerebbero i suoi due attuali compagni) voglio un bene dell'anima, ma adesso è entrato in scena un altro. Lui è un principe, un discendente dei regnanti d'Etiopia. Si è innamorato di me e ha chiesto la mia mano, al che ho detto: 'E dov'è il brillocco? Mica solo Kate e Charlotte possono averlo, lo voglio anch'io!'. Adesso, comunque, la strada è segnata. Dopo essere stato il primo a ballare con un uomo vorrei battere un altro record: essere il primo a effettuare un matrimonio gay all'interno della casa reale. Chiaramente se ne avessi avuto l'opportunità avrei scelto Harry (Gran Bretagna, ndr) ma purtroppo me l'ha scippato Meghan!"

