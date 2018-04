GUILLERMO MARIOTTO / La commozione per le parole di Gessica Notaro (Ballando con le stelle 2018)

Guillermo Mariotto torna questa sera nel banco della giuria di Ballando con le stelle 2018: la polemica con Raimundo Todaro e la commozione per Gessica Notaro.

21 aprile 2018

Guillermo Mariotto siederà anche questa sera nel bancone dei giudici di Ballando con le stelle al fianco dei colleghi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Lo abbiamo conosciuto nel suo ruolo di uomo spietato, spesso fin troppo severo nelle valutazioni delle esibizioni dei vari concorrenti. Ma le parole di una ballerina la scorsa settimana hanno scatenato la sua grande emozione. Tutto ha avuto inizio quando Gessica Notaro ha espresso il suo desiderio di continuare a lottare, nonostante i legali di Tavares abbiano cercato di convincerla a non parlare più del processo e delle terribili conseguenze di quanto accaduto. "Essere qui è la mia rivincita, la migliore punizione per l'uomo che mi ha sfregiata", ha dichiarato la modella. Alle sue parole, con la voce rotta dalla commozione, Mariotto ha aggiunto: "Vederla qui è una grande emozione e sei anche brava".

LA SUFFICENZA DOPO LE POLEMICHE

Guillermo Mariotto non ha peli sulla lingua, lo sanno bene i telespettatori di Ballando con le stelle che la scorsa settimana si sono visti protagonisti di una sorprendente querelle tra lui e Raimundo Todaro. L'oggetto del contendere sarebbe stato il ballo del maestro siciliano, che avrebbe preso le distanze da Giovanni Ciacci per evitare di essere preso di mira dai propri compaesani. Una tesi non condivisa da Catena Fiorello (sorella di Beppe e Rosario) e che non ha avuto particolari strascichi nel corso della diretta dello scorso sabato. Mariotto ha optato per un giudizio positivo alla coppia più discussa di questa edizione, anche se ha ammesso di non essere rimasto particolarmente impressionato da quanto visto: "Mi hai sempre più convinto nella salsa, pensa che roba strana. Nella salsa, i più difficili... Qui era molto buona la recita, gradevole il paso doble". Parole che comunque hanno permesso a Ciacci di ottenere un 6 anche da Mariotto, evitando così lo scoglio del televoto.

POLEMICA FINITA CON SELVAGGIA LUCARELLI?

Che i rapporti tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto non siano idilliaci non è una gran novità. Fin dall'inizio di quest'ultima edizione di Ballando con le stelle i due giudici si sono lanciati diverse frecciatine, l'ultima delle quali è stata rivelata la scorsa settimana dallo stilista. Ai microfoni di Cristina Parodi di Domenica In, aveva infatti confessato come la collega gradisca litigare con il pubblico, consapevole di non poter ottenere nessuna risposta. Qualche settimana prima a Chi aveva invece confessato: "Raramente sono contrario a quel che dice, è una donna molto intelligente. Non dice mai cose false o fasulle. Semmai sbaglia il tono che usa per i suoi giudizi, perché urta le altre donne e le manda in bestia". Una dichiarazione, tra il divertente e il polemico, che sembra comunque non avere avuto strascichi nell'ultima puntata del talent show vip. Dal backastage, infatti, Mariotto ha pubblicato su Twitter una foto insieme alla giornalista, precisando: "Un Concentrato di malvagità che neanche in Sally Spectra".

