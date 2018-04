Giaro Giarratana e Lucrezia Lando/ Video, voglia di strafare fa diffidare i giudici (Ballando con le stelle)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando si preparano alla nuova sfida di Ballando con le stelle 2018 dopo il primo posto in classifica e il sorpasso realizzato da Nathalie Guetta.

21 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle

Grande successo, nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2018, per Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, che con il loro boogie sulle note di "Don't stop me now" hanno stupito la giuria e il pubblico a casa. La coppia ha infatti conquistato 54 preziosissimi punti riuscendo a piazzarsi al primo posto della classifica stilata, diventato secondo nelle fasi finali della serata con il sorpasso di Nathalie Guetta. Ma come hanno reagito gli esperiti in sala di fronte alla loro esibizione? A muovere qualche piccola obiezione, soprattutto in vista del recente passato dei due ballerini, è stato Fabio Canino, che con il suo parere ha evidenziato alcune pecche che hanno reso la performance leggermente deludente rispetto a quelle fino a oggi realizzate: "Apprezzo molto quello che fanno loro, mi piacciono molto però quando sono originali, più personali - ha rivelato il giudice - questa era una cosa in uno standard più normale e la vedo distante rispetto a quello che di solito fate". Per Giaro Giarratana, però, la sua coreografia è stata originale, soprattutto perché l'elemento di rottura rispetto alle performance precedenti era del tutto voluto.

I DUBBI DI IVAN ZAZZARONI, VIDEO

Dopo le critiche ricevute da Fabio Canino, che ha evidenziato alcuni difetti del loro boogie, per Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono arrivati i puntuali giudizi di Carolyn Smith, che in qualità di membro storico della giuria di Ballando con le stelle 2018 non ha potuto non sottolineare ciò che mancava nella loro esibizione: "Io lo chiamo new age boogie: voi avete un approccio più nuovo e giovanile. Devo dire che tutte le figure che avete fatto arrivano dal boogie, ma in questa occasione l'anima mancava. Però, diciamo che tecnicamente mi è piaciuta!". Dello stesso parere anche Ivan Zazzaroni, convinto che il ballerino, dopo le ultime esibizioni, si sia perso per strada qualcosa: "apprezzo moltissimo Lucrezia e alcuni particolari di Lucrezia, però volevo dire una cosa: il boogie mi deve trasmettere la voglia di ballare, questo boogie non mi ha trasmesso la voglia di ballare - ha ammesso il giudice di Ballando - mi dispiace perché tu sai ballare e avresti fatto un grande boogie, spingere sempre oltre forse ti fa perdere qualcosa". Se vi siete persi la performance dei due ballerini, potete cliccare qui.

