Grande Fratello 2018/ Danilo e Mariana sempre più vicini, due di picche per Valerio

Grande Fratello 2018, nascono i primi amori nella Casa. Danilo e Mariana sono sempre più vicini, Lucia e Filippo si sono baciati ma per Valerio arriva un due di picche!

21 aprile 2018 Anna Montesano

Grande Fratello 2018

Il Grande Fratello 15 parte davvero in quinta. Un inizio molto veloce per quanto riguarda i sentimenti nella Casa più spiata d'Italia. In due giorni, infatti, stanno già nascendo i primi flirt ed è addirittura già arrivato il primo bacio. Lucia Orlando e Filippo Contri sono ormai la prima coppia di questo Grande Fratello, seppur il loro bacio non abbia ancora definito una relazione. Chi è invece molto preso e ha palesato i suoi sentimenti senza dubbi è Danilo. Il romano si è dichiarato alla bella Mariana: "Secondo me c'è attrazione tra me e te, magari lo vedo che mi segui con lo sguardo, se io sto qua tu vieni qua, se sto di là vieni là. - le fa notare il ragazzo, che aggiunge - Per me puoi parlare con tutto il Grande Fratello, puoi abbracciare tutti ma certe sensazioni, certi momenti, li vivi solo con certe persone. E quello che ci siamo detti io e te 5 minuti quella sera, lì fuori, te qui dentro non lo troverai con nessuno".

Valerio Logrieco e il no di Alessia: "Non fa per me"

E se da una parte ci sono due coppie che si stanno formando, dall'altra è già arrivato anche un due di picche. Pare proprio che il bel Valerio Logrieco abbia un debole per Alessia. Quest'ultima, però, non sembra affatto interessata a lui e lo confessa a Baye Dame. "È un bellissimo, bravissimo ragazzo, è veramente dolce ma non lo vedrei vicino a me - dichiara Alessia, confidandosi con Baye che trova invece che Valerio muoia per lei - Io vorrei si, un ragazzo pulito però con quel tocco di str***o. Lui è buono ma non è un difetto, sono io che chiedo cose troppo strane" chiarisce la gieffina, che conclude "Ho anche paura nel relazionarmi nei suoi confronti, perché non vorrei che passasse una cosa che non è". Insomma, due di picche per Valerio.

