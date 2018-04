Grey's Anatomy rinnovata/ Stagione numero 15 per la serie: chi tornerà e chi no?

ABC conferma il rinnovo di Grey's Anatamy che ottiene una quindicesima stagione completa ma dovrà dare a meno di April e Arizona pronte a dire addio alla serie con il finale in onda a maggio

21 aprile 2018

Il rinnovo del contratto di Ellen Pompeo aveva già, in qualche modo, confermato il rinnovo di Grey's Anatomy ma solo oggi la notizia è diventata ufficiale. A comunicarlo è stata la ABC mentre Shonda Rhimes ha fatto lo stesso con cast e troupe proprio alla festa di fine riprese che ha visto protagoniste anche Jessica Capshaw e Sarah Drew le due attrici che, tra mille polemiche, lasceranno la serie proprio nel finale della quattordicesima stagione. Non è detto che le due non possano tornare (se lasceranno la serie da vive) ma sicuramente per adesso la quindicesima stagione, ufficialmente ottenuta dalla serie, dovrà a fare a meno di Arizona ed April. Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che a tornare saranno, oltre ad Ellen Pompeo, tutti i regular di questa stagione ma, sicuramente, accanto a loro esordiranno nuovi specializzandi che permetteranno la nascita di intrecci e nuove storie.

IL RINNOVO FA INFURIARE PARTE DEI FAN

Il rinnovo ha messo già in crisi i fan che sono davvero increduli davanti alla possibilità che la serie possa ancora regalare le emozioni di un tempo. Gli ascolti continuano a calare e l'uscita di scena di Arizona ed April non farà altro che peggiorare le cose. Dall'altra parte c'è ancora uno zoccolo duro di pubblico che continua a seguire con affetto le disavventure dei medici dell'ospedale e spera vivamente che le prossime trame possano essere migliori soprattutto dopo quello che è successo con Jackson e Maggie, davvero una delle coppie più odiate della serie. I fan vedono nella loro unione solo una forzatura dovuta all'uscita di scena di April, ma sarà davvero così? Solo la quindicesima stagione mostrerà dove andrà a parare la serie.

