Heather Parisi vs Ventura e Celentano/ Nuova lite in arrivo? (Amici 17)

Heather Parisi infuoca il clima di Amici: con la Celentano è un'altra volta scontro a ferro e fuoco. E sui social non è mancato chi l'ha minacciata.

21 aprile 2018 Francesco Agostini

Heather Parisi

E' tempo di polemiche infuocate questo ad Amici. E non è detto che questo sia un male, anzi, visto che lo share del programma era piombato a picco dopo anni e anni di clamoroso successo di pubblico. Nell'ultima puntata aveva tenuto banco la difficile situazione fisica di una ballerina, Valentina Verdecchi, che aveva lamentato un serio infortunio alla gamba. Lì per lì la faccenda pareva nascondere un fatto assai grave (si prospettava addirittura un possibile stop permanente dalla trasmissione), ma alla fine le cose non sembrano essere così disperate. Come ha riportato Il Giornale la De Filippi ha immediatamente cercato di rasserenare l'animo di Valentina, entrato in agitazione per uno strappo alla gamba che sembrava presagire qualcosa di brutto: "Hai subito uno strappo al muscolo, niente di più, e hai solo bisogno di un certo numero di giorni di riposo". Nulla a cui non si possa porre rimedio, insomma. Quello che invece sembra insanabile è il contrasto che c'è tra Heather Parisi e Alessandra Celentano, due signore che in televisione fanno scintille se messe vicine.

LA LITE CELENTANO-HEATHER PARISI

'Cicale, cicale' era il famoso brano elettro-dance-pop che negli anni '80 lanciò definitivamente Heather Parisi nel mondo dei grandi della televisione italiana, anche se poi, per correttezza di informazioni, dobbiamo anche sottolineare che le sua carriera non fece poi grandi passi in avanti. A parte questo, oggi l'ex (?) rivale di Lorella Cuccarini è uno dei giudici di Amici che più fa discutere per la sua durezza e totale mancanza di diplomazia. Di recente, infatti, è andata di scena una polemica con Alessandra Celentano. Le due, a pelle, non si amano. Questo è evidente, palpabile, ma ultimamente le cose stanno peggiorando sempre di più. Heather Parisi, riferendosi a Luca della squadra bianca ha detto: "La Celentano ha ragione quando ti dice che non hai tecnica, ma sei un vero ballerino!" La Celentano, che in quanto a durezza non è certo seconda a nessuno, ha colto al balzo la provocazione e ha risposto per le rime all'odiata collega: "Non hai un briciolo di carisma né di bravura. Quando fai la bambina sei così ridicola!"

CYBERBULLLISMO

Dire la verità non è un qualcosa apprezzato da tutti, anzi. Heather Parisi potrà essere anche considerato un personaggio duro e antipatico (un po' alla Selvaggia Lucarelli, insomma) ma di certo non le si può rimproverare il fatto che sia sincera. Sincera nella sua antipatia, che viene portata sino in fondo con un certo grado di dignità. Anche ammirevole, sotto certi aspetti. Ma gli utenti dei social network non gradiscono affatto questo suo atteggiamento e da 'persone scontente' che esprimono il loro parere (negativo) si sono trasformati in veri e propri haters, un fenomeno molto comune al giorno d'oggi. L'oggetto del contendere era stato un video in cui Heather Parisi criticava aspramente il cantante Biondo, uno dei più amati dal pubblico di Amici: "Ho letto diversi blog che si divertivano a criticarmi e addirittura a minacciare me e mia figlia Elizabeth da un punto di vista fisico. Tutto ciò è davvero inaccettabile. Io non ho alcuna paura di dire quello che penso. Se affermo che non mi piace Biondo tutti mi sgridano, è assurdo. Posso dire che mi piace Chris Brown? Ok, mi piace Chris Brown."

