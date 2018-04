IVAN ZAZZARONI/ "Sui social molte volgarità. Ma è acqua passata" (Ballando con le stelle)

Ivan Zazzaroni è sembrato essere più sereno dopo la polemica con Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle. Il sereno sembra essere tornato, finalmente.

21 aprile 2018 Francesco Agostini

Ivan Zazzaroni

La figura di Ivan Zazzaroni è oramai una vera e propria icona di Ballando con le stelle. Sarà per quella sua capigliatura demodé che a 60 anni fa un po' sorridere, sarà per la pelle lucida come quella di un 20enne, sarà perché Zazzaroni è un po' così: un personaggio in fin dei conti. Il giornalista sportivo ed ex direttore del leggendario Guerin Sportivo (oggi una sorta di nobile decaduto) anche nella scorsa puntata è sembrato essere parecchio in forma e totalmente sereno. Sì, insomma, il periodo dello scontro feroce con Giovanni Ciacci sembra ormai essere alle spalle una volta per tutte (Ciacci lo aveva elegantemente definito 'un cretino', preferendi gli eufemismi agli attacchi diretti) e Zazzaroni è oramai lanciato verso giudizi benevoli. Ma la polemica con il Giò Giò di Detto Fatto ha lasciato degli strascichi, soprattutto social. Ecco cosa ha detto il giornalista a Panorama: "Sui social sono stato pesantemente insultato con accuse volgari. Con alcuni ho dialogato, con altri era perfettamente inutile farlo, così ho lasciato perdere."

LE ACCUSE CONTRO CIACCI

Come dicevamo in precedenza, lo scontro con Ciacci lo ha visto decisamente perdere e nemmeno ai punti: proprio per k.o. tecnico. Ivan Zazzaroni ha retto fino a che ha potuto ma alla fine ha dovuto cedere a tutti quelli che difendevano Ciacci. Alcuni lo hanno anche accusato di omofobia e su questo punto Zazzaroni è sembrato molto risentito. Ecco le sue parole, sempre su Panorama: "Molti hanno che detto che sono omofobo e questa è una fesseria assoluta, una cosa che mi ha fatto arrabbiare tantissimo. In quarantanni e passa di giornalismo sportivo me ne sono presi tanti di insulti ma questo no, non lo accetto. Non lo accetto soprattutto perché è una cosa che non ho detto e per questo motivo non ci sto." Alcuni hanno anche obiettato sul perché Zazzaroni non avesse detto nulla quando tra i concorrenti c'era Platinette: "NOn c'entra nulla, Platinette è una maschera, è un'altra cosa. Ed era anche unaltro tipo di ballo, c'era un leader e un follower. Non sono paragonabili le due cose. Non sarò un giudice di professione, ma ho studiato, ho visto i filmati."

VITA PRIVATA

Ivan Zazzaroni non è solo un giornalista ma è, di fatto, un grande personaggio pubblico e, come tale, la sua vita non è più privata ma è pubblica. Come lo sono i suoi amori. Anzi, il suo amore: Monica Gasparini, con cui condivide l'amore dalla bellezza di sette anni. I due sono una coppia forte, solida, arrivata in un momento delicatissimo per la donna. Monica Gasparini, infatti, era la moglie del giornalista Alberto D'Aguanno, storico cronista sportivo della Juventus, tragicamente scomparso nel 2006. La Gasparini ha raccontato tutto quanto su Gossipetv.com: "Sono davvero orgogliosa di avere al mio fianco una persona come Ivan, sono contentissima. Dopo quel tremendo lutto ho finalmente accanto una persona con cui condividere di nuovo tutto, una nuova vita, nuovi progetti. Sono ripartita dall'inizio." Per Zazzaroni questa è una nuova relazione dopo il fallimento del precedente matrimonio con Cristina. Il giornalista sportivo ha anche un figlio nato da questa relazione.

