Il Segreto/ Anticipazioni: Beatriz incontra Matias ma non finisce come previsto…

Il Segreto, anticipazioni di sabato 21 aprile 2018: cosa accadrà in quel di Puente Viejo? Beatriz incontra Matias ma lui dice chiaramente di lasciarlo stare ma lei non è convinta...

21 aprile 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni e trame

Nella nuova puntata serale de Il Segreto andata in onda ieri sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, abbiamo visto Don Anselmo rimproverare Beatriz che continuava a negare di avere una relazione con Aquilino. Julieta ha sospettato che Saul ha provocato l’incendio che di seguito avrebbe causato anche la morte di sua figlia ma la nonna le ha fatto promettere di non fare nulla senza avere delle prove concrete. Ed intanto Donna Francisca Montenegro ha minacciato Candela mentre Hipolito e Onesimo hanno continuato il particolare business legato al bidet che ha fatto andare su tutte le furie Dolores che ha voluto anche darci un taglio a suo modo. Hernando ha affrontato Aquilino chiedendogli le sue vere intenzioni con Beatriz. Mauricio ha continuato a maltrattare i suoi braccianti sfogando su di loro tutta la sua rabbia repressa. Saul ha chiesto a Prudencio di dirgli la verità su Julieta e poi è stato anche tranquillizzato da lui: scoprirà la verità sul suo passato. Beatriz ha progettato la fuga romantica con Aquilino a Parigi, raccontando bugie su bugie per giustificare il suo viaggio.

Il Segreto, anticipazioni

Anche oggi invece, puntuali come non mai torneranno su Canale 5 le nuove dinamiche degli amici di Puente Viejo, che completeranno la settimana dedicata alle anticipazioni de Il Segreto: cosa accadrà? Scopriamolo subito spulciando in maniera approfondita la trama della nuova puntata. Mauricio minaccia con un coltello chi in piazza osteggia lui e Donna Francisca. La Montenegro giura vendetta contro Julieta mentre lei racconta a Prudencio i suoi sospetti su Saul. Beatriz decide di telefonare a Matias per dargli appuntamento al capanno. Il ragazzo però infastidito, le ribadisce ancora una volta di non essere più innamorato di lei e di lasciare in pace sia lui che Marcela. Beatriz non gli crede ed è fermamente convinta che il giovane sia ancora innamorato di lei. Saul giunge ad un accordo con i braccianti, garantendo meno ore di lavoro e stipendio più alto. Julieta confida ad Adela i suoi dubbi sull'implicazione di Francisca nell'incendio che ha ucciso sua figlia Ana.

