Inviato Report aggredito/ Video, Presidente Federbalneari gli infila in bocca la planimetria

L'inviato di Report Giorgio Mottola è stato aggredito dal Presidente della Federbalneari interrogato sulle concessioni balneari ad Ostia e, soprattutto, sulla sua spiaggia.

21 aprile 2018 Hedda Hopper

Report

Quando si parla di concessioni le cose sono sempre poco chiare nel nostro Paese e anche ieri è successo qualcosa di cui sentiremo parlare a lungo visto che un inviato di Report è stato aggredito per aver fatto una domanda (magari in modo davvero molto insistente) a Renato Papagni, Presidente della Federbalneari. Il giornalista di Report, Giorgio Mottola, si era accreditato per partecipare alla conferenza stampa di Federbalneari al termine della quale ha cercato di avvicinare il Presidente per chiedere come mai "dopo una serie di abusi e irregolarità accertate rispetto alla gestione del suo stabilimento balneare non gli sia stata revocata la concessione". Il giornalista ha provato con insistenza ad ottenere una risposta mentre continua a seguire in sala il Presidente che è apparso subito nervoso.

IL VIDEO DEL MOMENTO

In un primo momento ha iniziato a rispondere urlando in faccia al giornalista, poi ha passato la palla al suo avvocato e infine ha preso in mano la planimetria del su lido di Ostia e ha cercato di ficcarla in bocca a Mottola che a quel punto gli ha chiesto se gli sembrava normale rispondere e agire in questo modo. Alcuni dei presenti hanno trovato il giornalista troppo insistente, quasi a voler istigare Papagni, mentre lui ha continuato a ribadire che avrebbe voluto solo una risposta. Mottola era presente alla conferenza proprio per incontrare il presidente e parlare con lui nell’ambito dell’inchiesta che Report sta realizzando sui balneari di Ostia e sulla regolarità delle concessioni negli anni. Proprio il Presidente della Federbalneari risulta titolare di una concessione demaniale per una delle più grandi spiagge di Ostia, Le Dune, la stessa che il giornalista cercava di mostrarli sulla planimetria. Ecco il video del momento:

