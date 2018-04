LA VENDETTA DI LUNA/ Su Rete 4 il film con Lisa Vicari e Carlo Ljubek (oggi, 21 aprile 2018)

La vendetta di Luna, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic, alla regia Khaled Kaissar. Il dettaglio della trama.

21 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST LISA VICARI

Il film La vendetta di Luna va in onda su Rete 4 oggi, sabato 21 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica che è stata prodotta in Germania nel 2015 ed è stata diretta da Khaled Kaissar mentre il cast di attori protagonisti è composto da Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic, Benjamin Slider, Rainer Bock e Alexander Beywer. Si tratta di un cast di attori poco noto a livello internazionale ma decisamente celebre in Germania. Lisa Vicari, che in La vendetta di Luna interpreta il personaggio protagonista, è una famosa attrice tedesca nata nel febbraio del 1997. È principalmente noto per essere apparsa in film particolarmente noti in Germania come Tatort: Amour Fou, Einmal bitte alles e in ultimo la serie Dark, col quale tornerà al cinema nel 2018. La vendetta di Luna è uscito nelle sale cinematografiche tedesche nella primavera del 2016, mentre in Italia sarà trasmesso in prima tv questa sera, sabato 21 aprile 2018.

LA VENDETTA DI LUNA, LA TRAMA DEL FILM

Luna, una ragazza di 17 anni estroversa e sempre allegra, è in procinto di trascorrere alcuni giorni di relax assieme ai suoi familiari. Tutto procede per il meglio e il soggiorno in montagna sembra andare nel migliore dei modi. Ad un tratto, però, la situazione cambia drasticamente. Una coppia di malviventi rapisce la famiglia di Luna, uccidendo i genitori e la sorellina più piccola. La giovane riesce a fuggire prima che anche lei rimanga vittima della mattanza, non prima di scoprire la verità su suo padre. L'uomo era in realtà una spia russa. Da quel momento la vita di Luna cambia radicalmente, con la ragazza pronta a tutto pur di vendicare la morte della sua famiglia. Ad aiutarla sarà Hamid, un vecchio collega di suo padre.

