LOREDANA BERTÈ / Il nuovo singolo con i Boomdabash: "Spopolerà tutta l'estate" (Amici 2018)

Loredana Bertè sarà ospite questa sera nel terzo appuntamento del serale di Amici 2018, dove si esibirà assieme alla squadra blu nella prima fase della serata. Info, news e anticipazioni...

21 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Loredana Berté e Maria De Filippi ad Amici

Al via fra poche ore la terza sfida del serale di Amici 2018, che per l'occasione porterà sul prestigioso palco della scuola di Maria De Filippi una vecchia conoscenza del talent: Loredana Bertè. Sarà proprio lei, infatti, l'ospite che questa sera duetterà con la squadra dei blu, che in particolare dovrà esibirsi con una performance sulle note di uno dei suoi più grandi successi: "In alto mare". In questa prima fase di apertura, le due squadre si sfideranno attraverso un'esibizione di tipo corale, ma a stabilire chi fra loro avrà la possibilità di proseguire e accedere al secondo step sarà la come sempre commissione interna, che giudicherà quanto visto per decretare l'accesso, alla fase successiva, ai talenti più meritevoli. Se vi siete persi gli ultimi appuntamenti in day time di Amici 2018, vi segnaliamo a questo link il filmato con il quale la redazione ha annunciato ai ragazzi della squadra blu la presenza di Loredana Bertè nel serale di stasera.

IL NUOVO SINGOLO E L'ATTIVITÀ DI INFLUENCER

Loredana Bertè, che fra poche ore sarà la protagonista del terzo serale di Amici 2018, si prepara a spopolare con un nuovo tormentone che potrebbe già vedere la luce nel corso dei prossimi mesi. Il brano, come annunciato dalla stessa cantante in una recente ospitata a "Che Tempo che fa", la vedrà duettare assieme ai Boomdabash, un gruppo salentino che ha da poco pubblicato "Barracuda" con la collaborazione di Fabri Fibra e Jake La Furia. Loredana Bertè ha ammesso inoltre che la canzone, interamente realizzata in stile reggae, "spopolerà tutta l'estate" e si unirà all'attività di influencer che da qualche tempo l'ha resa una delle dive più imitate sul web e non solo. La cantante, infatti, nel salotto di Fabio Fazio non ha nascosto di essere seguitissima anche da artisti molto noti in tutto il mondo, e fra le sue seguaci più accanite dei suoi outfit ci sarebbero anche due performer d'eccezione come Madonna e Lady Gaga.

