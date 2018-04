LUCIO CORAZZI / Video, il valletto allo sbaraglio de La Corrida: il web è pazzo di lui

Lucio Corazzi è stato grande protagonista ieri sera a La Corrida nel ruolo di valletto allo sbaraglio. Ecco chi è la spalla perfetta del conduttore Carlo Conti.

21 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Lucio Corazzi

Lucio Corazzi è stato il grande protagonista della seconda puntata de La Corrida, trasmessa ieri sera su Rai 1. Aretino, con uno spiccato e divertente accento toscano, il valletto allo sbaraglio ha rappresentato la spalla ideale per Carlo Conti, confrontandosi con lui in esilaranti siparietti (che erano mancati nella prima puntata della trasmissione). È stato l' amico seduto al suo fianco a destare l'attenzione del conduttore che lo ha scelto tra il pubblico, facendo una scelta destinata a restare negli annali del programma. Indossando un capellino da cotillon, occhiali blu in tinta con la cravatta e camicia fuori dai pantaloni, Lucio Corazzi ha subito ottenuto l'incarico da assistente, accanto alla splendida valletta Ludovica Caramis, messa persino in secondo piano davanti alla simpatia del suo collega, abilissimo ad unire ironia e divertimento ad una sana dose di goffaggine. Clicca qui per vedere alcuni momenti della puntata.

Lucio Corazzi tornerà nelle prossime puntate de La Corrida?

La partecipazione di Lucio Corazzi, proveniente da Quarata in provincia di Arezzo, ha rappresentato uno degli indimenticabili momenti de La Corrida di ieri sera. Il valletto allo sbaraglio ha divertito il pubblico, diventando uno degli personaggi più dibattuti nei social network. Tanti i commenti a lui rivolti, con una sola richiesta a Carlo Conti e alla produzione del programma di Rai 1: rivederlo anche nelle prossime puntate. Una possibilità da non escludere, considerando la grande soddisfazione espressa dal conduttore per il suo collega aretino. Potremo dunque rivederlo già il prossimo sabato? In attesa di conoscere gli sviluppi del caso, ricordiamo che lo stesso Lucio si è dimostrato particolarmente abile, pubblicizzando la Scorrida, lo spettacolo che ogni anno viene condotto da Francesco Duranti e che si terrà a Quarata. Nel pubblico ieri sera c'erano anche altri aretini, tra i quali lo stesso Duranti, e una signora entrata anche nel cast del balletto allo sbaraglio.

