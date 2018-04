LUPIN III: TUTTI I TESORI DEL MONDO/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Jun Kawagoe (oggi, 21 aprile)

Lupin III - Tutti i tesori del mondo, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast i doppiatori: Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini. Il dettaglio.

21 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA JUN KAWAGOE

Il film d'animazione Lupin III - Tutti i tesori del mondo va in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 aprile 2018, alle ore 23.10. Una pellicola che è stata diretta da Jun Kawagoe nel 2004. Si tratta di uno special TV a marchio giapponese che racconta una nuova avventura di Arsenio Lupin, il famoso personaggio nato nel 1905 dalla immaginazione dello scrittore francese Maurice Marie Émile Leblanc. Il film è stato trasmesso in prima visione nel luglio del 2004 sull'emittente televisiva Nippon Television, in Italia è arrivato sul piccolo schermo nell'estate del 2008 ed è stato trasmesso da Mediaset su Italia 1 suddiviso in quattro episodi. La versione in DVD del film è uscita nel 2009 a cura della casa di produzione e distribuzione "Yamato Video". La versione Blu-ray invece è stata realizzata in Giappone e inserita nel cofanetto intitolato "LUPIN THE BOX - TV Special BD Collection". Ma cco nel dettaglio la trama del film d'animazione.

LUPIN III: TUTTI I TESORI DEL MONDO, LA TRAMA DEL FILM

Joseph Malchovich è un criminale senza scrupoli che ha deciso di entrare in possesso dell'intera collezione Lupin, si tratta di un'ampia raccolta comprendente tutto quello che il famoso ladro gentiluomo ha rubato nel corso degli anni. Malchovich non sa di essere controllato a vista da Becky, una ladra professionista di grande esperienza, nonostante la sua giovane età. In realtà Becky è figlia di una ladra molto nota di nome Cat che in passato ha lavorato insieme a Lupin. Non si esclude che tra i due ci sia stata una relazione e in molti pensano addirittura che Becky possa essere il frutto del loro amore. Cat è morta proprio per mano di Malchovich, quando ha provato a trafugare una pietra molto preziosa definita "Occhio del Toro", quindi Becky vuole vendicarsi del malvagio criminale e Lupin, che aveva a sua volta inseguito la pregiata gemma, si trova coinvolto a sua insaputa. Al momento Lupin si trova in Francia, in una piccola località di campagna chiamata Bosquito. Qui gli abitanti mettono in bella mostra oggetti di valore, dando ad intendere che si tratta soltanto di imitazioni e di ose vecchie di nessun valore. Pur di evitare che l'avido Malchovich e il suo degno compagno Brian Murphy potessero mettere le mani sulla sua inestimabile collezione, Lupin prenderà una decisione tanto sofferta quanto inaspettata, la distruzione del favoloso bottino che ha realizzato durante la sua carriera di ladro. Malchovich si fida del suo socio ma Murphy, che nella vita di tutti giorni è un risettato dirigente dell'Interpol, trama alle sue spalle, lo tradisce e lo ammazza per tenersi per sé tutta la collezione Lupin. Si scopre quindi che è Murphy il vero padre della giovane Becky e che è stato lui che ha assassinato Cat. Brian vuole anche eliminare la figlia ma grazie all'intervento di Lupin, la ragazza si salva. A questo punto il ladro gentiluomo non gli darà tregua, lo insegurà, lo catturerà e lo terrà legato fino a fargli perdere il senno. Sarà proprio Lupin poi ad avvertire la polizia a consegnarlo nelle mani del'ispettore Zenigata. Murphy finirà il resto dei suoi giorni in carcere nella convinzione di essere il ladro Lupin. Quest'ultimo rivelerà alla bella Fujiko che in realtà la collezione Lupin non c'è mai stata e che gli oggetti esposti dai suoi compaesani sono pezzi falsi, tutto era stato organizzato per trarre in inganno i nemici, attirarli nel villaggio e liberarsene una volta per tutte. Per finire Lupin e i suoi amici tornano all'azione e si recano al castello dove Murphy aveva nascosto, insieme a tutti gli altri oggetti di valore, il famoso "Occhio del Toro".

