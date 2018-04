LA CORRIDA 2018, CARLO CONTI: LAURA TEOFANI LA VINCITRICE/ Pagelle: il valletto Lucio Corazzi conquista tutti

Laura Teofani è la vincitrice della seconda puntata de La Corrida. La cantante lirica sbaraglia una concorrenza buffa e per niente agguerrita. Carlo Conti re degli ascolti?

21 aprile 2018 - agg. 21 aprile 2018, 8.21 Jacopo D'Antuono

Carlo Conti

Laura Teofani è stata la vincitrice della seconda puntata de La Corrida ma non è stata l'unica a conquistare affetto e attenzione del pubblico in studio e da casa. Fin dall'inizio, infatti, il valletto allo sbaraglio Lucio Corazzi ha illuminato il programma, con la sua buona dose di simpatia, unita all'immancabile goffaggine che lo ha reso il comico della situazione. Con cappellino da cotillon, occhiali blu in tinta con la cravatta e camicia fuori dai pantaloni, Lucio ha rappresentato la spalla perfetta per Carlo Conti, riuscendo a portare in scena quella leggerezza in stile Corrado che era mancata nella prima puntata. Il primo ad essersene accorto è stato proprio il conduttore che per tutta la serata ha giocato con il suo valletto, anche sfruttando il dialetto aretino che Corazzi non ha certo nascosto. Il botta e risposta tra la coppia ha letteralmente conquistato il web dove la presenza di Lucio viene richiesta anche per le prossime puntate. Una tesi per altro non troppo fantasiosa: considerando il grande successo, sembra infatti più che plausibile che il valletto allo sbaraglio diventi una presenza fissa nel programma. [Agg. di Dorigo Annalisa]

Laura Teofani convince il pubblico

La seconda puntata de La Corrida finisce in archivio tra risate, emozioni e intrattenimento. Carlo Conti si è confermato padrone del venerdì sera in casa Rai con una trasmissione che ha regalato spettacolo e leggerezza pura ai suoi telespettatori. In cima alle nostre pagelle post puntata, abbiamo la vincitrice Laura Teofani, una cantante lirica dall'indiscutibile talento. Laura ha cominciato a cantare da giovane, quando una sua amica le ha chiesto di esibirsi in chiesa per le sue nozze. Da lì in avanti tanti anni di studio, la morte del padre e la voglia di realizzare un sogno. Con la sua voce ha tenuto in pugno il pubblico e i maestri dell'orchestra, che alla fine la omaggiano con un applauso. Vista la scarsa concorrenza, si era capito fin da subito che Laura potesse trionfare in questa seconda puntata de La Corrida, anche se ci sono state sicuramente altre esibizioni altrettanto interessanti. Al momento dell'annuncio del vincitore, tutto il pubblico si è alzato in piedi per esprimere il proprio affetto nei confronti di Laura.

La Corrida: l'intervista dietro le quinte a Laura Teofani

A fine puntata Laura Teofani ha voluto lasciare un messaggio ai telespettatori e ai suoi nuovi fan, pubblicando un video di ringraziamento direttamente sulla pagina facebook della Rai: "Buonasera a tutti sono Laura Teofani e questa sera ho vinto la puntata de La Corrida. Sono davvero felicissima per questo premio, per me è un'emozione unica perchè sognavo di partecipare a questo programma fin da piccola. Non ci speravo così tanto, mi sono emozionata in maniera stratosferica per questa vittoria. Sono davvero felice". Tra i vincitori della seconda puntata c'è senza dubbio anche Carlo Conti, che ha regalato momenti esilaranti insieme alla sua spalla Lucio. Bene anche Ludovica Caramis e il maestro Pinuccio Pirazzoli, entrambi sempre più parte del programma. Vedremo se pure la critica televisiva sarà benevola nei confronti di Carlo Conti e della sua Corrida 2018. La terza puntata, che andrà in onda venerdì prossimo, si preannuncia altrettanto divertente, con tante nuove sorprese in arrivo.

Le altre esibizioni

Non solo Laura Teofani con la lirica, tra le esibizioni più belle della serata come non citare quella di Graziano Testa. Il 33enne, operaio edile, ha illuminato lo studio di Conti con una performance coinvolgente di arti marziali acrobatiche. La sua prova ha catturato l'attenzione del pubblico in sala, ma anche dei telespettatori a casa che si sono complimentati con lui per le sue capacità. Musica, salti acrobatici e ritmo. Graziano Testa è stato senza dubbio uno dei concorrenti top della serata. Pollice in su anche per le Starlight Over the Top, un gruppo di mamme tra i 35 e i 50 anni trasformatesi in una vera e propria squadre. Davanti ai loro figli si erano già esibite a Ballando On The Road. Ieri sera hanno raccolto consensi tra i dilettanti allo sbaragalio de La Corrida. Esibizione certamente gradevole e originale. Tra i flop della seconda puntata il video-maker Rocco Carone, ma anche la cinquantenne Gianna, fan di Heidi e della montagna.

