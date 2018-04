Leopoldo Mastelloni/ "Morire di fame no, oggi non so più chi sono" (Sabato Italiano

Leopoldo Mastelloni parla a se stesso a Sabato Italiano: l'attore, in difficoltà economica, racconta il suo dramma dopo aver puntato il dito contro il sistema previdenziale italiano.

21 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Leopoldo Mastelloni è il protagonista di un momento intenso e molto toccante nella puntata odierna di Sabato Italiano. L’attore e regista parla con se stesso allo specchio lanciando quello che potrebbe essere una richiesta d’aiuto. Mastelloni che ha più volte dichiarato di non attraversare un periodo felice dal punto di vista economico, confessa a se stesso di non temere la vecchiaia ma la pietà altrui e la paura di essere considerato “obsoleto” e non vecchio. “E’ imbarazzante guardarsi allo specchio perché non so se sono Leo, Leopaldo, Mastelloni o maestro come mi chiamano ora” – confessa l’attore che poi continua – “A 73 anni, quello che mi spaventa di più è essere considerato obsoleto e non vecchio. La natura mi ha donato una giovinezza che non voglio perdere”. Mastelloni, poi, pur non facendo riferimento ai problemi economici in modo esplicito, aggiunge: “Per strada la gente mi ferma e mi chiede consigli, aiuto, ma oltre la parola non c’è altro. Morire di fame no, nè per me né per gli altri. Dovrebbe esserci la libertà di pretendere quella che dovrebbe essere una pretesa normale”, ha concluso Mastelloni che ha poi ricevuto l’abbraccio affettuoso di Eleonora Daniele.

LEOPOLDO MASTELLONI E I PROBLEMI ECONOMICI

Leopoldo Mastelloni è tornato da Eleonora Daniele, stavolta nello studio di Sabato Italiano, dopo lo sfogo rilasciato davanti alle telecamere di Storie Italiane, altro programma della bionda conduttrice. “Io non voglio che lo Stato mi tolga la dignità. Io non voglio chiedere la carità, né voglio che gli altri mi facciano la carità, voglio solidarietà non solo per me, visto che sono un uomo di 73 anni che ancora ha la fortuna di essere ospitato in trasmissioni dove si dibattono cose di questo genere, voglio dare il mio contributo" – ha detto a Storie Italiane Mastelloni puntando il dito contro il sistema previdenziale italiano - "Tu Stato devi essere in grado di assistere ogni cittadino anche direttamente proporzionale al lavoro che ha svolto per tutta la vita, sia in cucina facendo il bucato, sia girando l'Italia o in televisione, comunque dando qualcosa, e questo non esiste per nessuno".

