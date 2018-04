Lucia Bramieri si ritira dal Grande Fratello 2018?/ Lite con Danilo: "Me ne vado, questo è un massacro"

21 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Lucia Bramieri - Grande Fratello 2018

Lucia Bramieri vuole lasciare il Grande Fratello 2018. La nuora del grandissimo Gino Bramieri, la concorrente più adulta della quindicesima edizione del reality è già stanca della situazione e annuncia di volersi ritirare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’accesissima discussione avuta con Danilo Aquino e, arrivata poche ore dopo quella con Alberto Mezzetti. Di fronte all’atteggiamento di determinati concorrenti, pronti a puntare il dito contro tutti, la Bramieri avrebbe palesato la volontà di tornare alla sua vita abbandonando volontariamente il gioco. Tra Lucia e Danilo sono volate parole pesanti per una battuta della Bramieri che, però, il concorrente romano non ha gradito. Nelle scorse ore, Danilo ha confessato di aver girato alcuni film a luci rosse. La confessione ha attirato le attenzioni di Lucia che ha commentato con una battuta provocando la dura reazione di Danilo. “Non aggredisco per prima, posso sbagliare. Era una battuta, si stava scherzando, il contesto era goliardico. Non ti ho mancato di rispetto. Tu non mi dare confidenza e io non te la do, così abbiamo risolto. Anche quello che dicevate voi era scherzoso. Però sei permaloso, era una battuta, niente di personale, era evidente. Ne prendo atto" – ha spiegato la Bramieri a cui Danilo Aquino ha replicato – “Mia madre non si sarebbe mai permessa di dire certe cose".

LUCIA BRAMIERI LASCIA IL GRANDE FRATELLO 2018?

Tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino, per una battuta di troppo, sono volate parole durissime. La nuora di Gino Bramieri, ad un certo punto, stanca di essere attaccata, ha chiuso l’argomento così: “Me ne vado, questo è un gioco al massacro. Tu hai deciso di rompermi i c*glioni! Dillo, devi dire la verità, non è che non corre buon sangue tra di noi, io ti sto proprio sul ca**o. Io non ti ho fatto nulla, adesso me ne vado e ti faccio urlare da solo”. Alla discussione tra i due hanno assistito anche gli altri concorrenti. I toni erano molto accesi e quando la Bramieri ha deciso di chiudere la questione per non andare oltre, Luigi Mario Favoloso ha cercato di prendere le sue difese dicendo a Danilo di aver esagerato, soprattutto con i toni. “Danilo, ti posso dire una cosa davanti a tutti? Non sono quello che a uno dice una cosa e a un altro, un’altra. Lei avrà sbagliato, ma tu stai esagerando. E’ una persona più grande e le stai mancando di rispetto. Comunque siano andate le cose, merita rispetto”. Lucia Bramieri, dunque, si ritirerà davvero dal Grande Fratello 2018?

