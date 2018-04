MADAGASCAR/ Su Italia 1 il film d'animazione doppiato da Michelle Hunziker (oggi, 21 aprile 2018)

Madagascar, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast i doppiatori: Michelle Hunziker, Fabio De Luigi, alla regia Eric Darnell e Tom McGrath.

21 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA ERIC DARNELL

Madagascar, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 aprile 2018 alle ore 21.00. Una pellicola d'animazione che rappresenta il primo capitolo della saga cinematografica che vede protagonisti Alex, Marty e Melman nelle loro strampalate avventure. La pellicola è stata diretta da Eric Darnell e Tom McGrath, che hanno ideato anche il soggetto oltre che collaborato alla sceneggiatura. Nella versione italiana le voci dei personaggi protagonisti sono state doppiate da Michelle Hunziker, Fabio De Luigi e dal duo comico Ale e Franz. Fabio De Luigi, che ha prestato la voce alla giraffa Melman, è tra gli attori comici italiani più amati nel nostro Paese, con alle spalle grandi successi cinematografici e televisivi. Reso celebre nei primi anni 2000 dalla trasmissione comica Mai dire Domenica, De Luigi è apparso in numerose pellicole di successo come Si accettano miracoli, Questione di karma, La peggior settimana della mia vita e Maschi contro femmine. Nel 2018 è tornato al cinema con il film Metti la nonna in freezer, accanto a Miriam Leone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MADAGASCAR, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Tutto sembra andare per il meglio allo Zoo di Central Park, Alex è il re indiscusso, affiancato dai suoi fedeli amici Gloria, Melman e Marty. L'idea partorita da uno strano e singolare gruppo di pinguini, desiderosi di fuggire dallo zoo, apre gli occhi a Marty che a sua volta sogna una vita libera dagli umani e priva di recinzioni. Senza avvertire i suoi amici, una notte fugge via facendo perdere le sue tracce. Alex e il resto del gruppo, però, riescono a rintracciarlo in tempo, raggiungendolo in stazione. Qualcosa non va per il verso giusto ed i quattro animali finiscono per essere rinchiusi in altrettante casse, per poi essere spediti nella savana. Marty e compagni finiranno per essere catapultati in Madagascar, un'isola a largo delle coste africane. I protagonisti, che inizialmente crederanno di essere soli sull'isola, faranno la conoscenza del popolo dei lemuri, da tempo terrorizzato dai fossa, una strana razza di quadrupedi famelica e senza scrupoli.

