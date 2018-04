MILLY CARLUCCI/ Dalla polemica contro Fabio Fazio al dolore per la morte di Frizzi (Ballando con le stelle)

Milly Carlucci conduce questa sera una nuova puntata di Ballando con le stelle: la polemica per la decisione di Fabio Fazio e la tristezza per la morte di Frizzi.

Milly Carlucci torna questa sera alla guida di Ballando con le stelle 2018, il programma che è riuscito nel quasi proibitivo risultato di superare gli ascolti di Amici di Maria De Filippi. Ma se il sabato sera la conduttrice appare gentile e rassicurante, sostenendo i concorrenti nel loro percorso non certo facile, un'intervista rilasciata a Libero in settimana ha mostrato un aspetto ben più polemico, con forti frecciatine nei confronti dei vertici Rai e del collega Fabio Fazio. Il motivo del contendere, da questo punto di vista, è stato l'ospitata di Maria De Filippi a Che tempo che fa, proprio in una fase di competizione tra le due trasmissioni: "Fazio è un collega con cui c'è stima, ma la tempistica insomma noi stiamo andando in onda! Se ancora esiste qualcosa in Rai è il senso d'appartenenza a una famiglia, che a volta ti aiuta anche a superare il fatto di non essere gratificato economicamente, tra tagli e quant' altro. Aver visto Maria sulla nostra stessa rete ci ha fatto restare male, ci siamo chiesti che impatto avrà il sabato successivo, se ci saranno dei danni per noi".

IL DOLORE PER LA MORTE DI FRIZZI

Nella stessa intervista rilasciata a Libero, Milly Carlucci ha parlato ancora della tristezza per la morte di Fabrizio Frizzi, amico e collega con la quale ha condiviso in passato l'esperienza a Scommettiamo che...?. La conduttrice ha espresso il desiderio di organizzare qualche iniziativa in sua memoria, spiegando anche le ragioni che hanno spinto Ballando con le stelle ad andare in onda pochi giorni dopo la tragica scomparsa: "Avrei preferito non farlo. Il dolore collettivo è stato immenso, è successo qualcosa che nessuno si aspettava, un impatto su tutti, sulle persone umili. Sconcertante. Ognuno, nella vita, ha dei lutti che ti porta dentro quando va a lavorare". La Carlucci ha comunque chiarito di essersi confrontata con il dg Orfeo, riguardo il danno economico che una sospensione avrebbe procurato alla Rai. Da qui, la decisione di rivolgere un sentito omaggio a Frizzi: "Eravamo duecento in studio, ognuno con storie personali su Fabrizio. Tutti attoniti. Siamo andati in onda con un omaggio, ma per un'ora non eravamo solo sottotono, ma proprio senza fiato".

IL SOSTEGNO A GESSICA NOTARO

L'edizione 2018 di Ballando con le stelle sta riservando diversi argomenti degni di discussione. Tra di essi le polemiche relative a Giovanni Ciacci, gli infortuni accorsi ad alcuni concorrenti e il botta e risposta tra Gessica Notaro e gli avvocati di Tavares, il suo ex fidanzato che l'ha sfregiata con l'acido. Milly Carlucci si è sempre schierata dalla parte della concorrente, prendendola da esempio nella battaglia che tutte le donne dovrebbero condurre contro le violenze e si è espressa contro la lettera inviata dai legali. La conduttrice si è detta attonita per il tono da loro usato: "Siamo indignati. Dice che Gessica non ha diritto di dire quello che pensa perché la tv è una cassa di risonanza enorme. Stiamo scherzando? A parte che è condannato in primo grado e che noi non parliamo del processo, Gessica è una donna che è diventata un simbolo, che dice: Io esisto, non mi faccio calpestare". Una querelle che sicuramente è destinata ad essere chiamata in causa anche nella puntata di questa sera.

