MISSION TO MARS/ Su Iris il film con Gary Sinise e Tim Robbins (oggi, 21 aprile 2018)

Mission to Mars, il film in onda su Iris oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle, alla regia Brian De Palma. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

21 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST GARY SINISE

Il film Mission to Mars va in onda su Iris oggi, sabato 21 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola fantascientifica che vede un cast d'eccellenza formato da Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle, Connie Nielsen, Jerry O'Connell e Armin Mueller-Stahl. Inoltre la pellicola vanta la regia di Brian De Palma. Quest'ultimo è noto in tutto il mondo per i suoi film come Omicidio in diretta e Mission: Impossible. Parte della trama riprende una curiosa teoria secondo cui la Terra sarebbe diventata abitabile inseguito ad un violento impatto tra un asteroide e Marte. Nel cast di attori principali spiccano i nomi di Gary Sinise e Tim Robbins. Il primo è un volto noto della tv e protagonista di CSI New YOrk nei panni del detective Mac Taylor. Tim Robbins è invece celebre per essere apparso in pellicola cinematografiche come Mystic River, The Lucky Ones - Un viaggio inaspettato, Quando tutto cambia e Life of Crime - Scambio a sorpresa. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MISSION TO MARS, LA TRAMA DEL FILM

La prima missione di esplorazione del pianeta Marte viene ufficializzata. Siamo nel 2020, ed il primo team parte alla volta del pianeta rosso con la speranza di accumulare nuove informazioni utili per conoscerne, con più accuratezza, storia e caratteristiche. La missione, però, non va come previsto. Una terribile tempesta di sabbia uccide l'intero team, fatta eccezione per Luke, che non perde tempo ed invia una richiesta d'aiuto alla Stazione centrale mondiale. Trascorre un anno prima che la seconda spedizione di salvataggio approdi su Marte. Intanto Luke ha scoperto cose molto interessanti. In concomitanza con la tempesta avvenuta un anno prima, su una roccia è comparsa una scultura simile ad un volto umano. Inoltre, il suono udito durante la tempesta altro non è che una codificazione di un test genetico. Luke ed i suoi colleghi della spedizione di Marte 2 provano ad inviare un nuovo segnale, rispondendo al test. Poco dopo, la roccia si trasforma in un varco che aspetta solo di essere attraversato.

