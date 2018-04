Massimiliano Morra e Sara Di Vaira / Dopo le polemiche, otterranno giudizi positivi? (Ballando con le stelle)

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira hanno ottenuto ancora giudizi negativi a Ballando con le stelle 2018: riusciranno a convincere la giuria questa sera?

21 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira saranno protagonisti della puntata odierna di Ballando con le stelle 2018. Nessuno scoglio televoto per loro, che potranno essere sicuri di proseguire almeno per una puntata l'avventura nel programma di Milly Carlucci. L''inizio dello scorso episodio era partito nel migliore dei modi con positivi commenti da parte dei giudici per la prova speciale alla quale si è sottoposto da solo il modello italiano. Nella danza tribale, infatti, Massimiliano si è piazzato al terzo posto, conquistando anche qualche complimento dalla giuria che prima di allora era stata abbastanza critica nei suo confronti. Meno positiva è stata invece l'esibizione di coppia, che non è andata oltre un punteggio complessivo di 24 punti. L'unica giudice che ha riservato loro qualche complimento è stata Carolyn Smith mentre gli altri colleghi hanno riservato voti particolarmente severi, che hanno mandato su tutte le furie Sara Di Vaira.

LA DIFESA DI SARA DI VAIRA

Nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato, Massimiliano Morra è stato criticato dalla giuria dopo il ballo di coppia: "Che vogliamo fare? Non c'è ne ballo né personalità ", si è limitata a dire Selvaggia Lucarelli, per nulla soddisfatta di quanto visto. Immediata la risposta di Morra, che ha voluto precisare di non essere un ballerino professionista motivo per cui è difficile far uscire la propria personalità dall'esibizione. Ma è la compagna Sara Di Vaira a scendere in sua difesa, facendo notare ai giudici come Massimiliano non abbia mai sfruttato a suo vantaggio l'incidente del quale è rimasto vittima qualche settimana fa, a differenza di quanto fatto da un altro collega: "Mi sento di dire che nonostante tutto Massimiliano non ha mai fatto pesare il fatto dell'incidente, cosa che viene fatto in altri casi... In più è stato detto che non abbiamo fatto prese o giochetti, abbiamo portato in pista il ballo".

L'APPROVAZIONE DEL PUBBLICO

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira si sono esibiti in una salsa sulle note di Adrenalina di Wisir. Dopo avere ascoltato i commenti, non troppo positivi, dei giudici la ballerina ha deciso di togliersi 'un sassolino nella scarpa' polemizzando per la mancata comprensione della giuria, sempre molto severa con l'attore. "Non abbiamo mai preso una sufficienza. Non è possibile che in sei puntate vengono dati dei 10 solo sul personaggi e non viene data una sufficienza a Massimiliano che ha 15 giorni in meno sulle gambe e non ha mai fatto una lamentela!", ha precisato la ballerina che ha aggiunto "In più è stato detto che noi non abbiamo fatto prese, io stasera ho visto un quick step dove non c'era nulla di quick step, un paso doble dove non c'era niente di paso doble…". Il pubblico in studio ha applaudito, approvando le parole della Di Vaira, che si riferiva chiaramente alle esibizioni di Francisco Porcella e Giovanni Ciacci.

