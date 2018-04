Nino Castelnuovo in ospedale / La moglie lancia l'appello: "Siamo in difficoltà economiche serie"

Nino Castelnuovo in ospedale, la moglie lancia l'appello e sottolinea come siano in una situazione difficile dal punto di vista economico. Il problema agli occhi ultimamente si è aggravato.

21 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Nino Castelnuovo in ospedale

Da tempo Nino Castelnuovo soffre di un problema agli occhi che ultimamente si è aggravato e l'ha costretto al ricovero come sottolinea la moglie. Cristina Di Nicola ha parlato su Rai Uno durante il programma Il sabato italiano condotto da Eleonora Daniele. La donna ha spiegato: "Il suo desiderio è sempre stato quello di lavorare nonostante il suo problema, ma negli anni è diventata una vera e propria battaglia contro i mulini a vento. Si è trovato molte porte chiuse e si è anche un po' depresso. Abbiamo una famiglia ridotta. Nino Castelnuovo ha una sorella in Lombardia e un figlio che vive in Scozia. Quindi siamo rimasti da soli al di là di pochi amici che sono venuti a trovarlo". Il momento per la coppia è davvero difficile, soprattutto perché non è ancora arrivato l'assegno di invalidità di cui i due avrebbero bisogno per andare avanti.

CHI È NINO CASTELNUOVO?

Nino Castelnuovo è nato a Lecco il 28 ottobre del 1936. Già da bambino ha iniziato a lavorare e dopo aver praticato con buoni risultati ballo e ginnastica artistica si trasferisce a Milano. È il 1955 quando si iscrive al Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler. Appena due anni dopo inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come mimo nel programma televisivo di Cino Tortorella, Zurlì il mago del giovedì. Al cinema invece il debutto arriva nel 1959 quando recita in Un maledetto imbroglio di Pietro Germi. In carriera ha lavorato con grandissimi artisti come Nanni Loy, Lucio Fulci, Vittorio De Sica, Jean-Luc Godard e molti altri ancora. Il suo ultimo film risale al 2010 quando recita ne Il sottile fascino del peccato di Franco Salvia. In televisione invece lo abbiamo visto di recente nella serie Le tre rose di Eva e anche nel film di Massimiliano Mazza The Legacy Run - La corsa ai soldi.

© Riproduzione Riservata.