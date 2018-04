Nino Gaspare Formicola/ Dopo il trionfo all'Isola dei Famosi 2018, le nozze con Alessandra Raya? (Verissimo)

Nino Gaspare Formicola si racconta a Verissimo dopo la vittoria all'Isola dei Famosi 2018: il matrimonio con Alessandra Raya, il doloroso passato e lo spettacolo che...

21 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Nino Formicola e Alessandra Raya all'Isola dei Famosi 2018

Occhi puntati su Nino Formicola, che dopo aver trionfato nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, oggi pomeriggio sarà il protagonista della prima video intervista ufficiale proprio nell'appuntamento speciale di Verissimo. Fra poche ore, infatti, il salotto di Silvia Toffanin accoglierà i naufraghi più discussi del reality, che ripercorreranno emozioni, dettagli e aneddoti della loro recente avventura honduregna. In seguito alla vittoria che l'ha visto primeggiare lasciando al secondo posto Bianca Atzei e al terzo il favorito della stagione Amaurys Perez, l'amato Gaspare avrà la possibilità di raccontarsi alla luce delle ultime vicende di Cayos Cochinos, svelando la verità sulla proposta di matrimonio alla compagna Alessandra Raya e sulle nozze che i fan della coppia chiedono a gran voce. "Se ci sposeremo, lo saprete a cose fatte. Alessandra desidera che la nostra vita privata resti tale, e io con lei", ha confermato l'ex naufrago in una recente intervista concessa a Vanity Fair, "semplicemente, mi sono accorto che era giunto il momento di non essere più solo un compagno". Riuscirà Rilvia Toffanin a scoprire tutta la verità sul loro matrimonio?

PER NINO FORMICOLA E ALESSANDRA RAYA NOZZE IN ARRIVO?

In attesa di conferme sul matrimonio che da qui a breve potrebbe legarlo per sempre alla sua amata compagna Alessandra Raya, Nino Formicola si racconterà a Verissimo, dove ripercorrerà le fasi più salienti della sua avventura all'Isola dei Famosi 2018 e la vittoria dopo il periodo di buio che qualche tempo fa l'ha inghiottito. Il trionfo nel reality di Canale 5, infatti, è stato per l'amato Gaspare del duo "Zuzzurro e Gaspare" con una vera conferma, anche se l'attore non può di certo dimenticare tutte le difficoltà che nel corso degli ultimi anni hanno segnato profondamente la sua vita. "Se non sei in tv non esisti e io non venivo più invitato in televisione neppure a sventolare una bandierina. Ho passato anni terribili", ricorderà infatti Nino Formicola nel corso della sua intervista, dove parlerà inoltre dei progetti che lo attendono da qui a breve (fra i quali anche quelli matrimoniali) e dello spettacolo che da qualche tempo lo vede protagonista in teatro: "Mi sono trovato a debuttare da solo sul palco a 60 anni e fortunatamente mi è venuto bene, lo spettacolo funziona".

© Riproduzione Riservata.