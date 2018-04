POIROT: FILASTROCCA PER UN OMICIDIO/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 21 aprile 2018)

Poirot: Filastrocca per un omicidio, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: David Suchet e Philip Jackson, alla regia Andrew Grieve. Il dettaglio della trama.

21 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE PHILIP JACKSON

Il film Poirot: Filastrocca per un omicidio va in onda su Rete 4 oggi, sabato 21 aprile 2018, alle ore 16,40. Si tratta di un appassionante episodi (titolo in lingua originale Poirot: Hickory Dickory Dock) della serie dedicata ai racconti della celebre scrittrice di giallo Agatha Christie, prodotto nel 1995 in Gran Bretagna dalla casa cinematografica Carnival Films & Television in collaborazione con la London Weekend Television. La regia è stata affidata a Andrew Grieve, l’adattamento della sceneggiatura è stato eseguito da Anthony Horowitz, le musiche della colonna sonora portano la firma di Christopher Gunning mentre il montaggio è stato eseguito da Derek Bain. Nel cast oltre al principale protagonista David Suchet figurano anche Philip Jackson, Pauline Moran, Paris Jefferson, Jonathan Firth e Damian Lewis. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT: FILASTROCCA PER UN OMICIDIO, LA TRAMA DEL FILM

Poirot si sta concedendo alcuni giorni di meritato riposo circondandosi di tutto quello che serve per essere felice. Una serenità che viene interrotta improvvisamente dall’arrivo del postino che gli consegna una lettera che sembra essere piuttosto urgente. Ad inviargliela è la sua fedele segretaria, Miss Lemon, la quale lo informa per mezzo della missiva di necessitare del suo proverbiale fiuto investigativo. Tuttavia questa volta non si tratta di un assassinio e neppure della sua persona. Nello specifico la segretaria Lemon chiede al proprio capo di aiutare sua sorella, alle prese con una serie infiniti di furti nell’ostello che gestisce. Poirot seppur non entusiasta di occuparsi di una simile vicende, decide comunque di occuparsene per disattendere le aspettative della sua collaboratrice di lunga data. Così si reca presso la struttura indicata e dopo essersi presentato alla sorella della Lemon, prende una sistemazione dando così inizio alle sue proverbiali indagini. Indagini che tuttavia hanno un decorso piuttosto breve in quanto durante una cena appositamente organizzata con i sette ospiti attualmente presenti, Poirot ottiene davanti a tutti la piena confessione di una certa signorina Celia Austin che ammette di essere affetta da cleptomania. Sembrerebbe che la missione di Poirot sia terminata ma in realtà non sarà così visto che poche ore più tardi la stessa Celia viene ritrovata senza vita, si tratta di un omicidio per avvelenamento. Tra l’altro la vicenda si farà via via più complessa in quanto altre persone sarnno mortalmente avvelenate. Saprà Poirot risolvere questo nuovo enigma prima che tutti gli ospiti siano uccisi?

© Riproduzione Riservata.