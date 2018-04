Paola Di Benedetto al Grande Fratello 2018/Incontro-scontro con l'ex fidanzato Matteo Gentili: l'indiscrezione

Paola Di Benedetto al Grande Fratello 2018 per un incontro-scontro con l'ex fidanzato Matteo Gentili che nella casa sta parlando di lei: l'indiscrezione di Spy.

21 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto nella casa del Grande Fratello 2018 per un incontro-scontro con Matteo Gentili. E’ questa la clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Spy secondo cui la modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 entrerà nella casa più famosa d’Italia nella seconda puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso che andrà in onda lunedì 23 aprile. Matteo Gentili, concorrente del Grande Fratello 2018, ha parlato di Paola e della sofferenza che gli ha causato la fine della storia dopo quattro anni, sia nel video di presentazione che nei successivi confessionali. Il calciatore ha ribadito di non aspettarsi che l’ex fidanzata cominciasse una storia con Francesco Monte pochi giorni dopo avergli promesso che si sarebbero rivisti al suo ritorno in Italia. Parole che hanno fortemente infastidito la Di Benedetto che avrebbe deciso di mettere fine alla vicenda entrando nella casa e seguendo così le orme del suo attuale fidanzato che, qualche mese fa, entrò nella casa di Cinecittà per parlare con quella che, all’epoca, era ancora la sua fidanzata ovvero Cecilia Rodriguez.

PAOLA DI BENEDETTO: LE ULTIME DICHIARAZIONI SU MATTEO GENTILI

Cosa accadrà tra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili? La modella chiederà all’ex fidanzato di non parlare più di lei? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora qualche ora anche se, forse, Barbara D’Urso, nella prossima puntata di Domenica Live, potrebbe dare già qualche anticipazione. Paola, tuttavia, ha parlato dell’ex fidanzato ai microfoni di Mattino Cinque ribadendo il suo fastidio nel dover continuare ad ascoltare determinate dichiarazioni. “Sono convinto che una storia di 4 anni, buttarsi sulle braccia di un altro uomo dopo solo 15 giorni da quando ci siamo lasciati non è che sia il massimo" – sono le dichiarazioni di Matteo Gentili che hanno scatenato la reazione della Di Benedetto che, ai microfoni di Federica Panicucci ha risposto così – “Non ci deve essere per forza un periodo di tempo che deve passare nel momento in cui due persone si dividono. Una persona può divorziare o separarsi dal compagno e trovarne un'altra anche dopo 2 giorni. La decisione di lasciarci è maturata col tempo, non è che mi sono svegliata un giorno dicendo 'ti lascio'. Come ha detto lui, è single e libero di fare quello che vuole, ora vorrei definitivamente chiudere il discorso su di lui", ha concluso.

