Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 21-22 aprile: Bilancia scelte obbligate, Leone rallentato

Oroscopo del weekend di Paolo Fox: analisi segno per segno. Leone rallentato, Bilancia scelte obbligate da prendere in questo fine settimana. Tutti gli altri segni zodiacali.

21 aprile 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI E DEL WEEKEND 21 E 22 APRILE 2018

Andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 20 e 21 aprile 2018. L'Ariete ha 3 stelle in amore, lavoro e fortuna. Sicuramente, anche il mese scorso c'è stata una bella Venere ma in questo periodo molti Ariete devono rendersi conto che se certe situazioni non possono essere cambiate bisogna cambiare strada. Questo è valido per chi da molto tempo ha una persona nel cuore ma, tra marzo e aprile, ha vissuto una crisi. La giornata di oggi è ancora molto forte, domani invece qualcosa non va. Le coppie di lunga data non avranno problemi mentre quelle più recenti si trovano a dover cambiare qualcosa. La domenica 22 aprile l'Ariete ha 4 stelle in amore e, invece, 3 stelle sul lavoro e 4 nella fortuna. Ci sono novità part-time nell'ambito del lavoro ma presto ci saranno novità maggiori entro l'estate. Il fine settimana va dedicato ai sentimenti. Il Toro ha 5 stelle in amore, 5 sul lavoro e 4 nella fortuna. La situazione del Toro è molto interessante, c'è una grande carica e si è magnetici. In questo momento si sa come meglio comunicare le cose e come realizzare un piccolo o grande progetto. Bisogna cercare di essere positivi, Venere è favorevole e anche Marte e Saturno sono complici. Chi ha grandi risorse deve portare avanti progetti e idee. Chi ha avuto un problema in passato, invece, deve voltare pagina. La domenica 22 aprile il Toro ha 5 stelle in amore e, invece, 5 stelle sul lavoro e 4 nella fortuna.

I Gemelli hanno 5 stelle in amore, 4 sul lavoro e 4 nella fortuna. Si è ai primi posti della classifica e assaporate l'idea di una primavera di reazione. Se qualcuno ha vissuto troppo dietro le quinte ora torna in scena. Se si deve riprendere un discorso interrotto l'anno scorso dovete parlare subito o, al massimo, entro giugno o luglio. Non dimenticate l'amore perché farete proprio a fine aprile ottimi incontri. La domenica 22 aprile i Gemelli hanno 5 stelle in amore e, invece, 4 stelle sul lavoro e 4 nella fortuna. Il fine settimana sarà particolarmente allegri e si potrebbe attrarre le persone intorno. Il Cancro ha 4 stelle in amore, 4 sul lavoro e 5 nella fortuna. Questo è un week-end interessante nel quale vedrete partecipare la Luna nel segno zodiacale. Si deve superare una corsa ad ostacoli e le responsabilità pesa tantissimo in questo periodo ma si potrà arrivare primi. In questo momento se qualcosa non piace potrebbe fare un passo indietro e osservare le cose da un altro lato. Con Saturno in opposizione qualcuno ha avuto piccoli problemi di salute. I mesi di giugno e luglio saranno molto importanti per gli incontri. La domenica 22 aprile il Cancro ha 4 stelle in amore e, invece, 4 stelle sul lavoro e 3 nella fortuna. Nelle relazioni sociali ci sono delle persone di riferimento ma se ci sono stati contrasti nel passato non si devono rievocarli proprio di domenica.

LEONE RALLENTATO, BILANCIA SCELTE OBBLIGATE

Il Leone ha 3 stelle in amore, 4 sul lavoro e 3 nella fortuna. Siete un po' rallentati, forse dipende dalla tensione che porta Venere oppure da uno stato fisico non proprio ideale. La vostra situazione è simile a quella del Cancro e se avete rapporti con persone del Cancro, della Bilancia o dell'Ariete è probabile che voi siate in conflitto. Questo cielo è importante per fare i programmi per l'estate. Dovete allargare gli orizzonti e iniziare a fare qualche richiesta. La domenica 22 aprile il Leone ha 3 stelle in amore e, invece, 4 stelle sul lavoro e 4 nella fortuna. C'è tensione in amore, può darsi che ci sia meno passionalità ma si recupera a fine mese. La Vergine ha 4 stelle in amore, 4 sul lavoro e 5 nella fortuna. La Luna dissonante causa uno stato di disagio generale che fortunatamente si inizia a recuperare di sabato. Oggi si è stanchi e non si ha voglia di fare niente, forse perché ultimamente si è fatto troppo. Attenzione nei rapporti di lavoro nella giornata di oggi. La domenica 22 aprile la Vergine ha 5 stelle in amore, sul lavoro e nella fortuna. C'è una lenta progressione in questo fine settimana, con un cielo così importante si è favoriti.

La Bilancia ha 3 stelle in amore, 4 sul lavoro e 3 nella fortuna. Si possono fare delle scelte obbligate, se è stato scelto di cambiare azienda lo si è fatto a causa di un dissenso con qualcuno. I Bilancia che fingono di essere contenti in questo periodo non hanno credibilità, la verità è che non siete del tutto tranquilli. Si è protetti nella seconda parte dell'anno, state attenti in amore e non riversate sul partner le tensioni. La domenica 22 aprile la Bilancia ha 3 stelle in amore, sul lavoro e nella fortuna. La situazione di questa giornata sarà un po' fastidiosa anche perché le scelte che sono state fatte di recente non saranno accettate da alcune persone. Lo Scorpione ha 5 stelle in amore, sul lavoro e nella fortuna. Arriva una Luna buona che salva il fine settimana, quindi la giornata di oggi si può considerare come una fase transitoria. Rispetto agli inizi della settimana avete fatto passi avanti. A volte si hanno grandi tensioni e non si ha voglia di fare nulla. La domenica 22 aprile lo Scorpione ha 4 stelle in amore, 5 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. C'è un piccolo recupero in amore perché Venere è ancora dissonante ma chi ha avuto grossi problemi può tamponare un po' la situazione.

SAGITTARIO INDECISO, CAPRICORNO FORTE

Il Sagittario ha 4 stelle in amore, 5 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. Non è alto nella classifica perché è indeciso anche se non mancano le opportunità. Qualcuno ostacola oppure non si sa se accettare un impegno. In amore si è più tranquilli e se c'è una persona cara al fianco bisogna tenersela cara. La domenica 22 aprile il Sagittario ha 4 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 5 stelle nella fortuna. Entro fine mese si devono fare delle scelte che riguardano anche il lavoro. Il Capricorno ha 4 stelle in amore, 3 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. In amore si è forti e si può dimenticare quanto è successo a febbraio e marzo. Si è solidali con le persone che si hanno attorno anche se ci si sente isolati un po'. Se è stata chiusa una storia a marzo non bisogna meravigliarsi. La domenica 22 aprile il Capricorno ha 3 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. Bisogna cercare di non avere persone insistenti attorno.

L'Acquario ha 3 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 3 stelle nella fortuna. Iniziate a recuperare e a livello di immagine l'aria rappresenta la leggerezza delle emozioni. In amore ora non volete avere le manette, volete essere liberi. La domenica 22 aprile l'Acquario ha 3 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. Le coppie forti in questi giorni devono stare attente, mentre chi non ha una relazione cerca un rapporto part-time. I Pesci hanno 3 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. La domenica 22 aprile i Pesci hanno 3 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna.

