RITORNO AL FUTURO/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox (oggi, 21 aprile 2018)

Ritorno al futuro, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, alla regia Robert Zemeckis. La trama del film nel dettaglio.

21 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film cult nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MICHAEL J. FOX

Il film Ritorno al futuro va in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 aprile 2018, alle ore 19.00. Un vero e proprio cult (titolo in lingua originale Back to the Future) prodotto negli Stati Uniti nel 1985 dalla casa cinematografica Universal Pictures in collaborazione con la Amblin Entertainment per la regia di Robert Zemeckis il cui soggetto e la relativa sceneggiatura sono stati ideati dallo stesso cineasta con il supporto di Bob Gale. Le inconfondibile musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro del celebre Alan Sorrenti e Huey Lewis and the News, il direttore della fotografia era Dean Cundey mentre la scenografia è stata realizzata da Lawrence G. Paul. Nel cast sono pesenti eccezionali interpreti tra cui Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RITORNO AL FUTURO, LA TRAMA DEL FILM

In una cittadina della California, Hill Valley, vive Marty, un diciassettenne scanzonato ed innamorato della propria compagna di classe Jennifer, conduce una vita fatta di non tantissime soddisfazioni anche perché la sua famiglia non è proprio il massimo sotto diversi punti di vista, suo padre è costantemente costretto a fare i conti con il proprio capo ufficio che ha nei suoi confronti un atteggiamento da bullo, la mamma spesso si da all’alcol per via della poche soddisfazioni mentre i suoi due fratelli maggiori ha trovato dei lavori poco edificanti tant’è che vivono ancora a casa con i genitori. Il migliore amico di Marty, è un anziano inventore conosciuto con il nome di Doc che lo ha contatto per raggiungere in un centro commerciale per riprendere un sensazionale esperimento. Doc ha costruito una macchina del tempo adattando una propria autovettura ed ora vuole mandare il proprio cane in avanti nel futuro di un solo minuto. L’esperimento riesce ma pochi istanti dopo fanno irruzione nel centro commerciale dei guerriglieri terroristici della Libia a cui lo stesso Doc aveva sottratto del plutonio necessario per il suo esperimento. I guerriglieri uccidono Doc con Marty che per sfuggire si mette alla guida della macchina del tempo ritrovandosi catapultato nel novembre del 1955. Marty ha quindi a che fare con una cittadina abbastanza diversa da come la conosceva lui e soprattutto si vede costretto a fare in modo che gli eventi non siano modificati dalla sua presenza ed in particolare dovrà occuparsi della storia d’amore tra il padre e la madre. Inoltre, dovrà cercare con l’aiuto del giovane Doc di ritornare nel futuro seppur non potendo contare sul plutonio.

