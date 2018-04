ROCIO MUNOZ MORALES / Torna al suo primo amore: condurrà il Ballando con le stelle spagnolo (Sabato Italiano)

Rocio Munoz Morales sarà ospite della puntata de Il Sabato Italiano di questo pomeriggio: il nuovo progetto televisivo dell'attrice spagnola, compagna di Raoul Bova.

21 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Rocio Munoz Morales sarà uno degli ospiti della puntata de Il Sabato Italiano di oggi 21 aprile. Ai microfoni di Eleonora Daniele, la compagna di Raoul Bova parlerà dei suoi nuovi progetti nel mondo del cinema e dello spettacolo a partire dalla conduzione della versione spagnola di Ballando con le stelle che le è stata recentemente affidata. Solo qualche settimana fa l'attrice e modella spagnola era stata ospite del programma condotto da Milly Carlucci, dove si era cimentata in un ballo sensuale insieme al suo fidanzato, una scelta che deve averle portato bene. Lei stessa, infatti, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair ha confermato di essere felice di questa nuova opportunità che le permetterà di trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia: "Amo l'Italia e la mia casa ormai è Roma ma questa nuova avventura in Spagna mi rende particolarmente felice perché mi riporta vicino alla mia famiglia ed è un po' come tornare alle radici, in un programma che in qualche modo mi ha lanciata nel mondo dello spettacolo quando ancora ero una ragazzina".

L'ESORDIO GRAZIE ALLA DANZA

Rocio Munoz Morales, che questo pomeriggio sarà ospite di Eleonora Daniele a Il sabato Italiano, è entusiasta della conduzione di Bailando con las estrellas, versione spagnola di Ballando con le stelle. Nel 2006, infatti, aveva mosso i primi passi nel mondo della televisione proprio in un programma dedicato alla danza intitolato Mira Quién Baila. Da allora era stata notata prima per il talento come ballerina, che le aveva permesso di andare in tour con Julio Iglesias, e successivamente dalla televisione e dal cinema. Insieme alla gioia per essere stata scelta da Gestmusic Endemol per presentare il talent show vip dedicato al ballo, nel quale avrà al so fianco il conduttore Roberto Leal, Rocio Munoz Morales è attesa da un periodo particolarmente felice anche nel cinema. È lei stessa a confermarlo in una recente intervista: "Proprio in questi giorni uscirà un mio nuovo film al cinema dal titolo Tu mi nascondi qualcosa e la mia simpatica partecipazione come doppiatrice per il film americano Show Dogs".

L'AMORE PER RAOUL BOVA

Rocio Munoz Morales e Roul Bova sono coppia felice ed affiatata. Ma l'inizio della loro relazione non è stata facile, come la stessa modella e attrice spagnola aveva confessato qualche tempo ai microfoni di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin, infatti, aveva parlato della grande attenzione mediatica e delle feroci critiche subite quando la relazione era diventata di dominio pubblico: "Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto. Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo. Come si fa a gestire quello che uno prova, è impossibile". In tale circostanza aveva parlato anche del primo incontro con l'attuale compagno, avvenuto tra due persone ferite dopo la fine delle rispettive relazioni sentimentali. La coppia si era subito resa conto di avere molto in comune: "Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo. La nostra è stata l'unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l'amore per la natura".

