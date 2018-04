Rosa Perrotta / Dal matrimonio con Pietro Tartaglione alla maternità: "adesso mi immagino mamma" (verissimo)

Rosa Perrotta, protagonista dell'Isola dei Famosi 2018, oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo per parlare delle sue imminenti nozze con Pietro Tartaglione. Il matrimonio, la maternità e...

21 aprile 2018 Fabiola Iuliano

I naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 a Verissimo

Aria di nozze per Rosa Perrotta, che dopo il suo rientro dall'Isola dei Famosi 2018 ha ricevuto, in diretta tv, la proposta di matrimonio da parte del suo amato Pietro Tartaglione. L'ex naufraga del reality di Canale 5, di conseguenza, questa sera racconterà a Verissimo tutte le emozioni legate al suo rientro, in attesa dell'evento che da qui a breve la vedrà convolare a nozze con l'uomo a cui è legata da quasi un anno. Nel corso dell'intervista concessa a Silvia Toffanin scopriremo quindi tutti i dettagli sulle future nozze dei due protagonisti, che dopo aver vissuto una separazione di oltre tre mesi, sono finalmente pronti a fare il passo successivo. Eppure, raggiunta da Spy, l'ex naufraga ha ammesso che quella proposta da parte di Pietro Tartaglione proprio non se l'aspettava: "in passato abbiamo parlato di nozze, ma mai concretamente", ma oggi, in vista dei loro progetti futuri, non vede l'ora di "riprendere in mano" la sua vita.

VOGLIA DI MATERNITÀ PER ROSA PERROTTA

Rosa Perrotta fra poche ore avrà la possibilità di ripercorrere la sua avventura honduregna nel salotto di Silvia Toffanin, dove, nel corso della puntata dedicata agli ex concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018, potrà ricordare le vicende che hanno segnato il suo percorso. Dopo aver vissuto per tre mesi tra fame, privazioni e litigi, l'ex naufraga ha però ricevuto il suo regalo più bello in occasione del suo rientro in Italia, quando Pietro Tartaglione, approfittando dell'ultima puntata del reality, ha rotto gli indugi e chiesto la sua mano. Dopo il sì in diretta tv, Rosa Perrotta è pronta però a fare il passo successivo e oggi, oltre all'impegno matrimoniale, sente finalmente di poter creare con il suo futuro marito la famiglia che ha sempre desiderato: "Ora ho una nuova visione della felicità e mi immagino mamma - ha rivelato infatti l'ex tronista a Spy - Questa per me ora è la parola più bella del mondo". Dopo le nozze, per Rosa Perrotta si apriranno le porte della maternità?

