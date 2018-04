SELVAGGIA LUCARELLI/ Dalle frecciatine ad Alessandra Celentano alle polemiche sul GF (Ballando con le stelle)

Selvaggia Lucarelli, giudice severo e diretto di Ballando con le stelle 2018, torna questa sera su Rai 1: le polemiche contro Alessandra Celentano e il Grande Fratello.

21 aprile 2018

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli sarà questa sera giudice severo di Ballando con le stelle portando quella sana dose di polemica che l'ha sempre contraddistinta. Anche la scorsa settimana la penna del Fatto Quotidiano ha riservato giudizi negativi nei confronti di alcuni concorrenti, mentre alti si sono ritrovati ad ottenere tutto il suo sostegno. Tra i più penalizzati c'è stato ancora Massimiliano Morra che, a detta della Lucarelli, non ha mostrato nè ballo nè tanto meno personalità. Ben diverso il tenore nei confronti di Gessica Notaro, che ha voluto ribadire di non essere affatto spaventata dalla lettera ricevuta dagli avvocati di Tavares. Anche Selvaggia Lucarelli ha preso le difese della concorrente, sfregiata dall'acido dal suo ex fidanzato. La blogger ha infatti dichiarato in diretta: "Mi permetto di dire: visto che in qualche modo il signor Tavares sente l'urgenza di essere anche stasera, noi non ci siamo mai espressi suoi suoi diritti processuali, lo invito a non esprimersi sul tuo diritto ad essere felice. Se proprio vuole inviare lettere, che al massimo ti invii una lettera di scusa e marcisca lì dov'è".

FRECCIATINA AD ALESSANDRA CELENTANO

Nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato, Selvaggia Lucarelli ha colto l'occasione al balzo anche per lanciare una frecciatina ad Alessandra Celentano, la professoressa di ballo di Amici. Il motivo del contendere sono state alcune dichiarazioni di quest'ultima contro un'allieva che non avrebbe il fisico adatto per essere una ballerina professionista. È così che, in seguito all'esibizione di Aurora Nobile (sedicenne dal fisico muscoloso), la penna del Fatto Quotidiano ha detto la sua affermando: "In altri programmi dicono che le ballerine devono essere magre. Lei, con quella carne, era bellissima". Nessun riferimento a cose o persone, ma certo il pubblico presente in studio ha compreso le sue intenzioni, limitandosi ad un fragoroso applauso. Milly Carlucci ha invece preferito evitare di fomentare la polemica, andando avanti con la programmazione della serata.

L'ACCUSA AL GRANDE FRATELLO

Selvaggia Lucarelli non ha peli sulla lingua, motivo per cui finisce spesso per scontrarsi con personaggi del mondo dello spettacoli, prendendo posizione nei confronti dell'uno o dell'altro programma. È così che anche l'ultima edizione del Grande Fratello, che ha esordito lo scorso martedì guidata da Barbara d'Urso, è finita sulla lista nera della penna del Fatto Quotidiano. A non risultare affatto gradita è la scelta dei nomi dei concorrenti, che a suo avviso avrebbero potuto avere delle caratteristiche ben diverse. Ecco le sue parole: "Eppure conosco tanta gente perbene, anche con ruoli marginali nello showbiz... Ci sarebbe da interrogarsi sul perché nei reality siano date possibilità quasi sempre e solo a ignoranti, cre**ne, gente torbida, avanzi di galera o personaggi da triste circo di periferia". Parole forti, anche se non sono stati fatti riferimenti dettagliati: la reazione di Barbara d'Urso si farà attendere?

