SIMONA VENTURA/ Il giudice di Amici conferma l'affetto per Maria De Filippi: "Lavoro divinamente con lei"

Simona Ventura, giudice della commissione esterna di Amici 17, ha parlato della sua nuova avventura televisiva e del rapporto con Maria De Filippi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

21 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Simona Ventura

Simona Ventura è tornata in televisione, dopo un'assenza durata circa un anno, in qualità di giudice della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi. La sua ultima apparizione era avvenuta su Canale 5 la scorsa primavera alla conduzione di 'Selfie - Le cose cambiano' e ora Super Simo appare entusiasta di questa nuova esperienza. La conferma arriva nelle pagine del settimanale Tv Sorrisi e canzoni nelle quali ha dichiarato: "Ad Amici io porto me stessa ed umilmente la mia esperienza. Oltre alle mie sensazioni di pancia, credo di capire quello che alla gente piace perché lo stento. Per me e per i ragazzi è un'opportunità". Simona Ventura non è nuova nel mondo del talent show, poiché in passato era già stata giudice ad X Factor. Ma è consapevole delle differenze tra i due programmi: "A X-Factor si sente di più la responsabilità, perché il giudice è caposquadra. Amici è più divertente ma non meno importante. Come Maria De Filippi, desidero anch'io che questi ragazzi imparino ad afferrare le opportunità della vita".

IL RAPPORTO CON MARIA DE FILIPPI

Nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura confessa di sentirsi molto legata a Maria De Filippi per quelle che definisce "affinità elettive". Tanti, infatti, gli aspetti in comune con Queen Mary: "Lavoro divinamente con lei, le voglio molto bene. Abbiamo una cosa in comune, ci cuciamo addosso i programmi come vestiti". La collaborazione ad Amici potrebbe infatti essere solo il primo degli impegni previsti con la De Filippi nel 2018. Fin dall'annuncio della versione vip di Temptation Island, infatti, la Ventura è stata considerata una delle papabili conduttrici del programma che andrà in onda su Canale 5 la prossima estate. Una possibilità che Simona non smentisce. Alla domanda riguardante il suo prossimo impegno in televisione, lei precisa: "Questo non lo posso dire". Ma nel suo futuro televisivo c'è un sogno nel cassetto ovvero riprendere a lavorare con la Gialappa's band, magari in una versione 'arzilla' di Mai dire gol.

LO SCONTRO TRA SIMONA VENTURA E HEATHER PARISI

Simona Ventura confessa di avere accettato la nuova avventura ad Amici, nella speranza di essere un buon esempio per i ragazzi: "Per me e per i ragazzi è un'opportunità. (…) Io sono qui, una combattente, non mollo mai. E lo sanno bene i miei detrattori, terrorizzati dalla mia presenza. Non dò corda a chi mi aggredisce sui social". Da qui l'innegabile riferimento a quanto accaduto con Heather Parisi nel corso della prima puntata del talent show di Canale 5. La ballerina si era scontrata con lei, accusandola di non avere dato il giusto giudizio a Biondo, non ritenuto all'altezza della trasmissione. Ma Super Simo mette le cose in chiaro e conferma il suo sostegno al rapper, molto amato tra i più giovani, a differenza di quanto affermato dalla Parisi: "I panni sporchi si lavano in... diretta. Quello che ho già detto a Heather è che carisma significa anche arrivare al cuore della gente, non conta solo la tecnica. Penso a Biondo: non so se farà il cantante, ma è amatissimo. Mia figlia, le sue compagne, la gente in giro, tutti mi chiedono di lui".

