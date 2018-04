STEFANO DE MARTINO/ Isola dei Famosi “da incubo”, e la prossima edizione… (Verissimo)

Stefano De Martino ripercorrerà a Verissimo la sua recente avventura da inviato all'Isola dei Famosi 2018. Replicherà alle critiche che Stefano Bettarini ha riservato alla sua conduzione?

21 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Stefano De Martino e i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 a Verissimo

Tempo di bilanci per Stefano De Martino, che dopo aver fatto ritorno dalla sua prima esperienza come inviato, questa sera potrà ripercorrere tutto il suo percorso nella puntata che Verissimo dedicherà all'Isola dei Famosi 2018. L'ex ballerino di Amici avrà inoltre la possibilità di replicare alle tante accuse che di recente sono arrivate al suo indirizzo da parte di chi non ha apprezzato la sua conduzione, giudicando il suo operato non all'altezza e criticando, in particolare, il suo essere piuttosto impacciato di fronte alle telecamere. Nel dettaglio, a lanciargli le frecciatine più avvelenate è stato il suo predecessore Stefano Bettarini, che sulle pagine di Spy, già dopo pochi giorni dall'inizio del reality, ha sottolineato alcuni aspetti a lui non graditi della sua conduzione: "Conosco le difficoltà che sta affrontando. Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento. Da rivedere completamente l'outfit". Per De Martino, però, sono arrivati i complimenti di Alessia Marcuzzi, che nel corso del reality ha più volte lodato il suo operato. L'ex ballerino di Amici replicherà alle parole del suo detrattore più agguerrito?

BACCHETTATO ANCHE DA STRISCIA LA NOTIZIA

Protagonista all'Isola dei Famosi 2018 dopo aver partecipato in qualità di inviato, Stefano De Martino si racconterà oggi pomeriggio a Verissimo, dove potrà ripercorrere i primi momenti con il piccolo Santiago dopo la lunga permanenza in Honduras. Non solo affetti, però, per l'ex ballerino di Amici, che nelle ultime settimane è stato aspramente criticato sulle pagine di Spy dal suo predecessore Stefano Bettarini: "Arranca, non tiene il passo, necessita di un cambio d’auricolare. Prestazione tenue, quasi come un giocatore infortunato", si legge infatti su uno degli ultimi numeri del noto settimanale, dove l'ex calciatore, commentando le gesta del suo successore, non ha potuto fare a meno di sottolineare la sua inadeguatezza. Inoltre, a prendere di mira l'ex ballerino di Amici, di recente è stato anche il tg satirico di Antronio Ricci, che dando voce alle tante segnalazioni di presunte irregolarità indicate dai diversi telespettatori, ha più volte bacchettato l'inviato per le sue numerose disattenzioni.

