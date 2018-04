Sabato italiano/ Anticipazioni 21 aprile: Legge Bacchelli ed eccessi dei vip, ospite Rocio Munoz Morales

Sabato Italiano torna in onda oggi, 21 aprile con ospite Rocio Munoz Morales pronta a condurre la versione spagnola di Ballando con le stelle. Chirurgia estetica e legge Bacchelli i temi

21 aprile 2018 Hedda Hopper

Eleonora Daniele è pronta ad intrattenere il pubblico di Rai1 con una nuova puntata di Sabato Italiano. Dopo il successo di un'altra settimana insieme a Storie Italiane, la conduttrice si prepara ad affrontare temi importanti dalla Legge Bacchelli agli eccessi dei vip. Saranno questi due dei temi di oggi che riguarderanno proprio il mondo dello spettacolo con vip ospiti in studio pronti a dire la loro sulla chirurgia estetica e quando tutto questo diventa esagerato. Come sempre ci sono le bocche cucite sugli ospiti che saranno in studio a Sabato italiano ma quello che è certo è che anche gli esperti non mancheranno: labbra, seno e glutei, senza differenza tra maschi e femmine, Eleonora Daniele ha deciso di approfondire questo aspetto della vita dei vip a poche settimane dalla temuta prova costume. Sempre sul tema vip si parlerà anche della Legge Bacchelli che, entrata in vigore nel 1985, ha previsto al nascita di un fondo a favore di cittadini illustri che versano in condizioni di particolare necessità.

ROCIO MUNOZ MORALES OSPITE IN STUDIO

Il fondo permette ai vip di usufruire di contributi vitalizi utili al loro sostentamento ma sono in molti quelli che, nel corso degli anni (da Gino Bartali al cantautore Franco Califano) lo hanno rifiutato. Il tema toccherà molto da vicino uno degli "ospiti" fissi della Daniele, ovvero la Signora Coriandoli ovvero Maurizio Ferrini che la stessa conduttrice ha aiutato a tornare in pista dopo quasi 20 anni di oblio. Largo spazio, come sempre, a Ballando con le stelle, ai vip e ballerini che quest'anno hanno preso parte all'edizione 2018 con Sara Di Vaira, Massimiliano Morra, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando ospiti della puntata. Ciliegina sulla torta sarà Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, che da poco ha ottenuto l'incarico di condurre il Ballando con le stelle in versione spagnola.

