Salone del mobile 2018/ Dal divano hotdog al wc autopulente e il gelato...

Le novità del Salone del Mobile 2018 sono finalmente disponibili per il pubblico che oggi e domani, previo acquisto del biglietto, potrà addentrarsi tra gli stand.

21 aprile 2018 Hedda Hopper

Salone del Mobile 2018

Tecnologia, innovazione e inventiva, questo è quello che è stato presentato al Salone del Mobile 2018. Gli anni passano e i mobili non sono solo più delle cose necessarie per posare pentole, bicchieri o solo dormirci, adesso quello che conta è apparire, stupire e questo cambia l'essenza delle cose tanto da cambiare anche il loro destino. Dal divano hotdog al wc autopulente, al gelato impiegato nel design, sembra davvero che tutto sia destinato a diventare spettacolo e il Salone del Mobile 2018 e i suoi ospiti non hanno fatto altro che confermarlo. Dal 17 al 22 aprile, l'evento sta intrattendo migliaia di visitatori che stanno girando tra gli stand alla ricerca di qualcosa di speciale in quello che ormai è un punto di riferimento nel settore. Sette giorni in cui le idee sono diventate cose tangibili e acquistabili, dalla logista ai mobili in quella che è la Patria del design. Case accoglienti e piene di personalità, questo è quello che ha capito chi è uscito da questo evento che ha messo la bellezza e la tecnologia a servizio della casa e del design.

I PREZZI DEI BIGLIETTI

Hot dog che diventano divani, wc che si autopuliscono e tutto per rendere ancora più semplice e più "veloce" tutte quelle mansioni che ogni giorno ci bloccano in casa. Tutto sembra essere pronto a rendere ancora più facile "correre e correre". Dopo la pre-apertura dei giorni scorsi dedicata agli addetti ai lavori, il Salone del Mobile 2018 finalmente apre anche al pubblico pagante a cominciare da oggi. L'evento sarà fruibile dalle 9.30 alle 18.30.

Biglietti d'ingresso (con registrazione obbligatoria) sono a disposizione a partire da 35 euro e fino a 39,50 compreso il biglietto Atm di andata e ritorno Milano-Rho Fiera. E' possibile usufruire dei biglietti doppi a 50 euro, per la coppia, di quelli ridotti a 5 euro per i bambini da 10 a 13 anni e di quelli a 25 euro per bambini e ragazzi da 14 a 17 anni.

