Stash in ospedale/ Ultime notizie: il leader dei Kolors allarma tutti con una foto: "Ecco cosa mi è accaduto"

Stash, leader dei The Kolors, pubblica una foto in ospedale e allarma i fan. "A volte per via della mia pressione un po’ più bassa rispetto alla media"

21 aprile 2018 Anna Montesano

Stash in ospedale (Instagram)

Dopo gli ultimi gossip, che lo volevano molto vicino ad Anna Tatangelo, Stash torna a far parlare di se e a preoccupare i suoi tantissimi fan. Il frontmand dei The Kolors ha pubblicato poche ore fa una foto su Instagram nel quale appare in un letto d'ospedale. A placare l'immediato allarme dei fan della band è però lo stesso Stash - nome d'arte di Antonio Fiordispino - che accompagna alla foto un lungo messaggio nel quale svela cosa gli è accaduto. "A volte per via della mia pressione un po’ più bassa rispetto alla media mi ritrovo a dover convivere costantemente con la sensazione di svenimento, soprattutto nei periodi di lavoro intenso come questo. - esordisce il cantante, che continua - Logicamente stiamo parlando di qualcosa di estremamente superficiale, ma prima di iniziare un tour mi sono sentito di fare un check-up completo... Fortunatamente TUTTO OK!!! Grazie a dio sono in piena salute, pronto a scatenarmi con voi tutta l’estate in tour!!!"

LO SFOGO DI STASH IN OSPEDALE

Il messaggio di Stash su Instagram continua con una riflessione su chi è costretto a stare in ospedale per motivazioni ben più serie delle sue: "Le pochissime volte che mi sono trovato su quel letto ho pensato a chi è costretto a starci per tanto tempo per motivi molto più seri - e aggiunge - Non riesco a spiegarvi quanta solidarietà provo per chi è meno fortunato di noi e lotta contro malattie per cui ci si ritrova a cambiare vita, andando avanti e indietro dall’ospedale". Negli ultimi giorni, i Kolors sono stati proprio impegnati a visitare l’area giovani del centro oncologico di Aviano "dove purtroppo ci sono pazienti veramente giovanissimi che hanno da lottare per continuare a vivere la propria vita" spiega ancora Sta sh, che conclude "Cercherò sempre di restituire loro ciò che mi hanno regalato con i tutte le mie energie e i mezzi."

