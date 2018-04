TERENCE HILL/ Don Matteo ballerino per una notte nel segno di... Bud Spencer (Ballando con le stelle)

Terence Hill, che questa sera si calerà nei panni del "ballerino per una notte" a Ballando con le stelle 2018, è nelle sale con il suo film dal titolo "Il mio nome è Thomas"

21 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Terence Hill in una scena di Don Matteo

Terence Hill questa sera svestirà i panni di Don Matteo per raggiungere la pista di Ballando con le stelle 2018, dove sarà ospite della puntata in qualità di "ballerino per una notte". L'amatissimo attore, infatti, su invito della conduttrice Milly Carlucci, fra poche ore si esibirà portando in scena per la prima volta una coreografia, che lo vedrà volteggiare alla conquista di un prezioso tesoretto da donare a una delle coppie ufficiali dello show. Non solo danza, però, per il volto di Don Matteo, che proprio oggi torna nelle sale italiane con "Il mio nome è Thomas", un film che rende omaggio all'amico Bud Spencer e che lo vede come interprete e come regista allo stesso tempo. Circondato da un paesaggio che ricorda il deserto spagnolo, per la prima volta dopo tanto tempo vedremo l'attore libero dall'abito talare, che lascerà il posto a un giubbotto di pelle e a un nuovo stile che strizza l'occhio al suo passato cinematografico.

"IL MIO SEGRETO È CHIEDERE CONSIGLI A MIA MOGLIE"

Appuntamento imperdibile questa sera con Terence Hill, che nei panni di "ballerino per una notte" si cimenterà in un'appassionante coreografia che di certo conquisterà il pubblico del sabato sera di Rai Uno. L'attore, che oggi torna al cinema dopo 20 anni di assenza con il film "Il mio nome è Thomas", in una recente intervista ha parlato del suo più grande rimpianto, che riguarda principalmente alcuni aspetti legati alla sua paternità: "Da giovane volevo solo maschi, per giocare a calcio e tutte quelle cose lì. Oggi so che avrei desiderato tanto anche una figlia femmina. Una con cui parlare di me, di lei, con cui discutere delle cose importanti della vita, come nel mio film, sotto un cielo di stelle", ha rivelato l'artista, che nelle sue parole ha inoltre ricordato la donna alla quale è legato da oltre 51 anni: "Il mio segreto è chiederle consigli… Ci sono cose che devo decidere da solo, come se fare Don Matteo, o lanciarmi in nuovi film. Però Il mio nome è Thomas non lo voleva produrre nessuno. Ci ho buttato dentro un bel po’ dei nostri soldi. Allora le ho chiesto il consiglio. Lei mi ha sorriso e ha detto. “Assolutamente sì. Do it!".

© Riproduzione Riservata.