Una Vita / Anticipazioni: bacio tra Elvira e Simon, Cayetana minaccia Fabiana

Una Vita, anticipazioni di sabato 21 aprile 2018 e trame di metà maggio: cosa accadrà agli amici di Acacias 38? Elvira e Simon si baciano mentre Cayetana minaccia Fabiana.

21 aprile 2018 Valentina Gambino

Una Vita, anticipazioni e trame

Cosa succede agli amici di Acacias 38? In attesa di scoprire se la settimana riserverà nuove avventure per i protagonisti di Una Vita, scopriamo pure cosa è successo ieri e cosa accadrà oggi, oltre ad altre piccole anticipazioni per il mese di maggio. Come sempre la telenovela iberica creata da Aurora Guerra, prenderà vita sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, subito dopo un nuovo appuntamento con Beautiful. Nel corso dell’episodio trasmesso ieri, abbiamo visto Sara raccontare a Teresa che Mauro stava con lei da quando è uscito dall'ospedale e che le ha ingannate entrambe. Questa tragica confessione aveva provocato nella maestra una vera crisi di nervi. Oggi pomeriggio invece, puntuali alla stessa ora, vedremo Trini trattare con Amancio, l’uomo che dovrà fornire dei documenti falsi a Cruz e Coque Bengoa. Mauro San Emeterio scoprirà che Sara Rubio Ortiz l’ha drogato; intanto Cayetana pagherà la ragazza liquidandola senza mezzi termini e minacciandola di morte.

Una Vita, anticipazioni

Gli accadimenti di Una Vita, si svilupperanno oggi anche con Elvira che, salendo sulla carrozza che la condurrà al convento, di seguito ordinerà al cocchiere di fermarsi. Nello stesso momento Simon le correrà incontro e i due si baceranno in maniera passionale proprio sulle scale di servizio del palazzo. Victor intanto, donerà a Maria Luisa un anello per il loro decimo mese di fidanzamento. Fabiana scomparirà dopo aver minacciato Zenon di parlare con la polizia, ma dopo qualche ora riapparirà a casa di Cayetana e le spiegherà di essersi resa conto dei suoi sotterfugi ai danni di Mauro. A quel punto Cayetana la minaccerà. Per quanto riguarda le prossime anticipazioni che emergeranno a breve, Simon dopo aver festeggiato il suo compleanno, farà in modo di presentarsi nella sartoria di Susana confessando di essere suo figlio. La donna però, negherà fermamente questo aspetto dicendo anche di avergli spedito dei santini esclusivamente per compassione nei suoi confronti.

© Riproduzione Riservata.