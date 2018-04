Uomini e Donne/ Gemma Galgani al settimo cielo: dal bacio con Giorgio alla dichiarazione social (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Giorgio Manetti e Gemma Galgani, c'è ancora una speranza? La dama è al settimo cielo dopo il bacio al Maurizio Costanzo Show

21 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Potrebbero esserci colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne e, ancora una volta, potrebbero avere protagonisti Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Giovedì sera, i due sono stati ospiti al Maurizio Costanzo Show e hanno ballato insieme. Un ballo accompagnato anche da confessioni molto importanti. Gemma ha parlato della storia con Giorgio, sottolineando come per lei una posrta sia sempre aperta: “Per me è stata una storia importante, all’inizio mi ero già innamorata e non mi ero resa conto, quando ci siamo incontrati a Genova anche se sono stati scritti fiumi di parole avrei voluto che si fermasse il tempo, ma il mio amore cresceva e il suo no, c’era una disparità.”

LE PAROLE DI GEMMA DOPO IL BACIO A GIORGIO

Le parole di Giorgio hanno, inoltre, quasi lasciato intendere che una piccola speranza potrebbe esserci ancora: “Fa un certo effetto rivedere alcune scene con Gemma in cui ci siamo accapigliati in studio da Maria (De Filippi ndr.) però io ho vissuto la nostra storia day by day, però per me l’amore eterno esiste solo per chi ti mette al mondo”. Che Giorgio possa davvero ripensare a Gemma come la donna della sua vita? Di certo la Galgani, dopo questo incontro e dopo quando accaduto al Maurizio Costanzo Show, è al settimo cielo, come mostrano le sue parole social: "Diventa sempre più difficile resistere a non sorridere a chiunque con giornate ricche di felicità come queste!!! Lo star bene è dettato da tanti fattori, ma siamo sempre noi a contornarci di ciò di cui più siamo legati!!! È sempre tutto nelle nostre mani... e nelle vostre cosa c’e? Baciniiiii"

© Riproduzione Riservata.