Uomini e Donne/ Nicolò Brigante in partenza: avvistamento e ultime news sulla scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante avvistato in partenza da Roma: ultimi giorni prima dalla scelta. Sarà Virginia o Marta?

21 aprile 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Avvistamento importante quello delle ultime ore. Nicolò Brigante è in partenza in vista dell'importante scelta. Il tronista di Uomini e Donne, nel corso dell'ultima registrazione, ha annunciato di essere pronto e che quindi, proprio in questi giorni, dichiarerà chi tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum vuole al suo fianco. Nelle ultime settimane si sono susseguite esterne molto importanti, sia con una che con l'altra. Virginia è stata portata a sorpresa a Parigi, a Marta invece, Nicolò ha fatto conoscere suo padre, gesto che non ha fatto con la Stablum. Nelle ultime ore, Nicolò è stato avvistato in aeroporto a Fiumicino, in partenza quasi certamente per la villa che ha visto già Paolo Crivellin insieme alle sue corteggiatrici. Anche Nicolò ha deciso di seguire la stessa prassi e di eliminare gli ultimissimi dubbi prima di fare la sua scelta.

NICOLO' BRIGANTE DALL'INDECISIONE ALLA SCELTA

Solo pochi giorni fa, Nicolò, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, aveva però dichiarato di essere ancora indeciso: “Sono stati cinque mesi intensi. Chi non vive in prima persona il programma non può capire cosa si prova. Dall’esterno può sembrare un percorso semplice e leggero, ma quando entri nel vivo di questa esperienza e inizi a fare i conti con i sentimenti diventa tutto molto complicato. - e ancora - Ora mi trovo davanti ad un bivio, perchè, nel bene e nel male, ho incontrato due ragazze che mi hanno dato tanto. Non mi aspettavo di conoscere persone così diverse e che, nonostante ciò, potessero piacermi entrambe. Sono molto indeciso”. Sembra che, pochi giorni dopo, il tronista di Uomini e Donne sia riuscito a fare finalmente chiarezza nel suo cuore.

