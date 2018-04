VERISSIMO/ Diretta e ospiti 21 aprile: la reunion dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018

Verissimo, anticipazioni e ospiti puntata 21 aprile 2018: Nino Formicola, Bianca Atzei, Amaurys Perez, Jonathan, Francesca Cipriani, Rosa Perrotta, Alessia Mancini, Stefano De Martino.

21 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Appuntamento speciale con Verissimo oggi, sabato 21 aprile. Alle 16, Silvia Toffanin conduce una puntata interamente dedicata ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018. Tutti i concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi si ritrovano a Verissimo per raccontare le emozioni vissute e chiarire quei discorsi rimasti in sospeso. Ci sarà il vincitore Nino Formicola che, a sorpresa, ha battuto la concorrenza di naufraghi più giovani. E ancora i finalisti Bianca Atzei, Amaurys Perez, Francesca Cipriani e il quinto classificato Jonathan Kashanian. Ci saranno anche la sesta classificata Rosa Perrotta che commenterà la proposta di matrimonio ricevuta in diretta dal fidanzato Pietro Tartaglione e la settima classificata, da molti considerata la vincitrice morale dell’Isola ovvero Alessia Mancini. Tornerà nel salotto di Silvia Toffanin anche Giucas Casella e, dopo tre mesi trascorsi in Honduras, ci sarà l’inviato Stefano De Martino, pronto a rivelare tutte le emozioni vissute in una terra così lontana.

VERISSIMO: IL RACCONTO DI NINO FORMICOLA

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2018, Nino Formicola, ai microfoni di Verissimo, racconterà la sua rinascita. Come ha rivelato più volte, dopo la morte dell’amico e collega Zuzzurro, Gaspare Nino Formicola era caduto in un tunnel senza via d’uscita. Il lavoro non c’era e la televisione non lo chiamava neanche per un’intervista. Ad aiutarlo è stata la compagna grazie alla quale e al consiglio di alcuni amici ha deciso di rimettersi in gioco accettando di partecipare all’Isola dei Famosi che in passato, in coppia con Zuzzurro, aveva rifiutato. L’Isola ha rappresentato per Nino una vera e propria rinascita. Ai microfoni di Silvia Toffanin, il comico racconterà, così, il lungo percorso fatto per riprendere in mano la propria vita, le emozioni vissute e le amicizie nate in Honduras svelando anche i sogni per il futuro. Formicola, infatti, ha rivelato di voler tornare a fare televisione. Arriverà la chiamata che aspettava da tempo?

VERISSIMO: LE EMOZIONI DI BIANCA ATZEI

E’ stata un’Isola intensa e ricca di emozioni quella vissuta da Bianca Atzei che ha deciso di partecipare al reality per allontanarsi dall’Italia e dal gossip dopo la fine della sua storia d’amore con Max Biaggi, Una storia che le ha inferto una profonda ferita nel cuore che, lentamente, si sta rimarginando anche se sanguina ancora. Più volte, durante la sua avventura in Honduras, la cantante ha versato lacrime pensando ad un grande amore finito. Se non fosse partita ha dichiarato che si sarebbe ammalata. Ai microfoni di Verissimo, a pochi giorni dal rientro in Italia, racconterà come sta e i suoi progetti e sogni per il futuro. La cantante, inoltre, rivelerà per la prima volta in tv, i dettagli dell’operazione al cuore subita tre anni fa e che è venuta nuovamente a galla per una dichiarazione fatta dalla madre durante una delle ultime puntate dell’Isola.

