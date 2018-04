Valentina Verdecchi, Amici 17/ dall'infortunio alle lacrime, qual isono?(per lei)

Valentina Verdecchi è ferma in panchina per uno strappo muscolare alla coscia, il dottore le permetterà di tornare in gara o dovrà lasciare la scuola di Amici 17? Ecco le novità

21 aprile 2018 Hedda Hopper

Valentina Verdecchi, Amici 17

Un altro duro colpo da digerire per Valentina Verdecchi e i suoi fan. La ballerina di 24 anni non è certo arrivata al serale con il favore di tutti i professori e, soprattutto, avendo contro Alessandra Celentano che ogni settimana non fa altro che mettere in mostra i suoi difetti e parlare della sua mancanza di tecnica e di grazia. La stessa insegnante ha inviato un messaggio in casetta parlando del suo giudizio sulla sua esibizione e sottolineando il fatto che il suo infortunio è dovuto proprio alle sue carenze tecniche e alla sua mancanza di grazia durante il ballo. Valentina non ci sta e continua a dire che, a differenza di altre ballerina, ha comunque continuano a ballare portando a termine l'esibizione ed è questa l'unica cosa che dovrebbe contare. Ma per Valentina non è stata una settimana facile e non solo per via della Celentano ma anche per quello che è successo dalla comunicazione di Maria De Filippi in poi, fino al pomeridiano di giovedì e venerdì quando la conduttrice le ha comunicato cosa succederà sabato sia in un caso che nell'altro.

VALENTINA RISCHIA L'ELIMINAZIONE?

Ma qual è la situazione di Valentina Verdecchi? La ballerina di Amici 17 rischia davvero di essere eliminata nel terzo serale in onda oggi su Canale 5. In settimana Maria De Filippi le ha fatto sapere che il primo dottore che l'ha visitata ha pensato per lei a tre settimane di stop per poter recuperare mentre il secondo, dopo l'ecografia, sembra pronto a darle una possibilità convinto che lunedì potrebbe tornare a ballare. A quel punto toccherà alla ballerina decidere quale dottore seguire e attenersi alla sua diagnosi e alle terapie da seguire. Anche a quel punto, però, la sua permanenza nella scuola non sarà sicura al 100%. Se Valentina deciderà di ballare potrebbe già farlo nel serale di oggi oppure rimanere a guardare ma con la possibilità di essere ugualmente eliminata secondo le regole del serale e delle tre fasi. Cosa le succederà quindi?

