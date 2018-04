Verne Troyer è morto / Addio a Mini Me di Austin Powers: aveva solo 49 anni, si è suicidato?

Verne Troyer è morto, addio a Mini Me di Austin Powers: aveva solo 49 anni e si parla per lui anche della possibilità che si sia suicidato, da tempo in una difficile condizione psicologica.

21 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Verne Troyer è morto

Verne Troyer è morto, secondo quanto riporta TgCom24 si parlerebbe di avvelenamento da alcool. La pagina ufficiale di Facebook del personaggio non ha nascosto la depressione della quale l'attore soffriva da molto tempo. Dopo il ruolo di Mini Me nella saga di Austin Powers infatti non era riuscito a trovare più molto spazio e questo ne aveva minato le sicurezze anche a causa di un carattere davvero molto sensibile. Ci sono poi purtroppo i precedenti amari che ricordano come l'uomo avesse già tentato il suicidio in passato. Un amico dell'attore aveva chiamato la polizia, pare, perché si temeva appunto un nuovo tentativo. Verne Troyer è stato così portato immediatamente all'ospedale, ma dopo meno di una giornata ha perso la vita. Il messaggio della famiglia dell'uomo ha spiegato in un messaggio di stare vicino a tutte quelle persone che soffrono di depressione e non riescono a vivere una vita serena, sensibilizzati ovviamente da questa loro esperienza.

LA CARRIERA

Verne Troyer era nato a Sturgis il primo gennaio del 1969. L'uomo era affetto da nanismo, basti pensare che la massima altezza raggiunta nella sua vita è stata quella di 81 centimetri. Il ruolo per cui è diventato famoso ad Hollywood è quello di Mini Me nella serie di film di Austin Powers. Il suo debutto era arrivato nel 1997 in Men in black di Barry Sonenfeld dopo che in passato era stato anche doppiatore. Oltre che nella serie di film con Mike Myers protagonista ha recitato con registi importanti come Chris Columbus, Ron Howard e Ron Underwood. L'ultima pellicola a cui ha preso parte risale al 2009 quando per Terry Gilliam interpretò una piccola parte in Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo. Purtroppo dopo la parte di Mini Me che gli aveva dato la fama l'attore non era riuscito a uscire dal personaggio trovando altre parti importanti e probabilmente anche da questo è dipesa la sua depressione cronica che portava avanti ormai da diverso tempo.

© Riproduzione Riservata.